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Военный Фокус Российско-украинская война Взрывы в Крыму и удары по Черноморскому флоту

Превентивные меры: россияне пытаются защитить корабли ЧФ с помощью барж, — разведка Британии

Черноморский флот, Новороссийск, порт, корабли, российские оккупанты, защита
Фото: Минобороны Великобритании | Россия нашла еще один метод для защиты кораблей Черноморского флота (иллюстративное изображение)

По данным аналитиков, противник осознает угрозу со стороны украинских морских дронов, поэтому ищет способы, которые могли бы повысить безопасность кораблей в районе Новороссийского порта.

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Российские оккупанты продолжают принимать меры, которые должны будут защитить корабли Черноморского флота. Теперь у входа в Новороссийский морской порт заметили установленные баржи. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 31 марта.

По данным аналитиков, им удалось детально рассмотреть спутниковые снимки с российскими объектами. На них можно заметить появление сразу четырех барж, которые установлены у входа в морской порт. Это одна из мер по безопасности.

"Недавний анализ изображений обнаружил четыре баржи, расположенные у входа в объект Черноморского флота Новороссийского морского порта. Это попытка усилить оборону порта от атак украинских надводных дронов без экипажа", — говорится в сообщении.

Отдельно в британской разведке добавили, что морской порт в Новороссийске сейчас играет решающую роль в защите Черноморского флота и того, что от него осталось.

Из-за успешных атак украинской стороны Кремль даже принял решение сменить командующего флотом. Адмирала Виктора Соколова отправили в отставку и назначили нового человека в надежде, что он сможет как-то изменить ситуацию.

"Его сменщик, вице-адмирал Сергей Пинчук, вероятно, стремится повысить шансы российских судов на выживание, принимая дополнительные превентивные и оборонительные меры, включая сужение проходов в портовые сооружения", — подытожили в британской разведке.

Напомним, 29 марта сообщалось, что разведка Британии показала последствия ударов по Крыму, после которых боеспособность Черноморского флота вновь снизилась. По данным аналитиков, противник пытался уберечь свои корабли и военные объекты от новых атак, однако ничего не вышло. На спутниковых снимках четко прослеживаются разрушения.