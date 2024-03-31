Превентивные меры: россияне пытаются защитить корабли ЧФ с помощью барж, — разведка Британии

По данным аналитиков, противник осознает угрозу со стороны украинских морских дронов, поэтому ищет способы, которые могли бы повысить безопасность кораблей в районе Новороссийского порта.

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Российские оккупанты продолжают принимать меры, которые должны будут защитить корабли Черноморского флота. Теперь у входа в Новороссийский морской порт заметили установленные баржи. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 31 марта.

По данным аналитиков, им удалось детально рассмотреть спутниковые снимки с российскими объектами. На них можно заметить появление сразу четырех барж, которые установлены у входа в морской порт. Это одна из мер по безопасности.

"Недавний анализ изображений обнаружил четыре баржи, расположенные у входа в объект Черноморского флота Новороссийского морского порта. Это попытка усилить оборону порта от атак украинских надводных дронов без экипажа", — говорится в сообщении.

Отдельно в британской разведке добавили, что морской порт в Новороссийске сейчас играет решающую роль в защите Черноморского флота и того, что от него осталось.

Из-за успешных атак украинской стороны Кремль даже принял решение сменить командующего флотом. Адмирала Виктора Соколова отправили в отставку и назначили нового человека в надежде, что он сможет как-то изменить ситуацию.

"Его сменщик, вице-адмирал Сергей Пинчук, вероятно, стремится повысить шансы российских судов на выживание, принимая дополнительные превентивные и оборонительные меры, включая сужение проходов в портовые сооружения", — подытожили в британской разведке.

Напомним, 29 марта сообщалось, что разведка Британии показала последствия ударов по Крыму, после которых боеспособность Черноморского флота вновь снизилась. По данным аналитиков, противник пытался уберечь свои корабли и военные объекты от новых атак, однако ничего не вышло. На спутниковых снимках четко прослеживаются разрушения.