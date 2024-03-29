Боеспособность ЧФ снизилась: разведка Британии показала последствия ударов по Крыму (фото)

По данным аналитиков, противник пытался уберечь свои корабли и военные объекты от новых атак, однако ничего не вышло. На спутниковых снимках четко прослеживаются разрушения.

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Российские захватчики несут колоссальные потери не только на фронте, но и в тылу. В частности речь идет о временно оккупированном Крымском полуострове. В отчете разведки Министерства обороны Великобритании показали последствия крайних ударов по Севастополю.

По данным аналитиков, украинская сторона 24 марта могла нанести целый ряд ударов по полуострову. Одной из целей являлся центр связи Черноморского флота, который находится в Севастополе.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что одно из зданий было структурно разрушено — крыша частично обрушилась, а еще два здания были повреждены в результате взрыва.

В британской разведке показали последствия ударов по Крыму Фото: Минобороны Великобритании

"В результате ударов также были повреждены два десантных корабля класса "Ropucha", танки и один разведывательный корабль класса "Юрий Иванов". Из-за ударов такого рода российские суда более высокой стоимости, которые обычно использовали бы портовую инфраструктуру в Севастополе, были вынуждены перебазироваться в альтернативные порты, расположенные дальше на восток", — говорится в сообщении.

В британской разведке показали последствия ударов по Крыму Фото: Минобороны Великобритании

Отдельно британские аналитики добавили, что несмотря на попытки противника ограничить свои потери, украинская сторона продолжает демонстрировать успех. Боеспособность Черноморского флота продолжает снижаться.

В британской разведке показали последствия ударов по Крыму Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 27 марта в военно-морских силах ВСУ рассказали об уничтожении российских кораблей в акватории Черного и Азовского морей. По словам спикера командования Дмитрия Плетенчука, конечной целью Украины является полное отсутствие военных кораблей в морях.