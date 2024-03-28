Отслеживал радары и ракеты: Украина охотилась за разведкораблем "Иван Хурс" около года, — Forbes

По словам журналистов, десять месяцев назад надводные дроны Украины преследовали разведывательный российский корабль в 120 км к северо-востоку от Босфора.

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Во времена холодной войны советские шпионские траулеры скрывались вдоль береговых линий США и их союзников. С помощью электронных приемников искали военные радары и прочие системы. Сегодня их заменили крупные и более совершенные разведывательные суда. Об этом пишет Forbes.

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Разбита корма: в сети показали свежие фото корабля "Иван Хурс" в Севастополе (фото)

Один из таких — корабль "Иван Хурс" из состава Черноморского флота РФ. ВСУ около года охотятся за 4000-тонным судном, экипаж которого составляет 131 человека. В минувшее воскресенье, корабль, предположительно, был поражен крылатой ракетой у причала в Севастополе.

Десять месяцев назад морские беспилотники преследовали этот корабль в 120 км к северо-востоку от Босфора.

"Дрону пришлось проплыть более [500 км] в ходе чрезвычайно сложной операции, — сообщили журналисты со ссылкой на источник. — Начало миссии было отложено из-за плохой погоды. Соединение неоднократно прерывалось".

И хотя морской дрон приблизился и взорвался, у российского корабля, судя по всему, повреждений не было. Вскоре разведывательное судно было замечено возвращающимся в Севастополь, по-видимому, неповрежденным.

"Иван Хурс" оснащен приемниками радиолокационных предупреждений и другими электронными средствами прослушивания, которые позволяют фиксировать радары и ракетные батареи Украины.

В частности, те, что выставлены вдоль побережья Черного моря. Те же радары и ракеты, которые фиксировали российские военные самолеты над Черным морем и корабли.

Черноморский флот РФ пытается предотвратить дальнейшие удары, что предполагает картографирование береговых сил Украины.

Если удары продолжатся, россияне не смогут нанести на карту расположение береговых силы Украины. Пока неясно, насколько сильно повреждено судно разведки после воскресного рейда. На спутниковых снимках видны следы пожара на корме. Но, возможно, судно подлежит ремонту, поэтому возможны новые атаки.

Напомним, что два российских БДК и нефтяной танкер приплыли в Испанию.

Ранее Фокус в своем материале объяснял, как усовершенствовали ракеты "Нептун".