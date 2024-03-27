Два российских БДК и нефтяной танкер приплыли в Испанию: что запланировал враг

Испанские и португальские патрульные суда следили за российскими кораблями и танкером до Кадисского залива, рассказали в Министерстве обороны Испании.

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Российские десантные корабли "Иван Грен", "Александр Отраковский" и нефтяной танкер "Кола" обнаружили в территориальных водах Испании. В течение пяти дней за судами следили испанские патрульные корабли Atalaya и Vigía. Об этом сообщили в Министерстве обороны Испании.

"В период с 21 по 26 марта патрульные корабли Atalaya и Vigía наблюдали за проходом российской группы, сформированной десантными кораблями "Иван Грен", "Александр Отраковский" и нефтеналивным танкером "Кола", — говорится в сообщении.

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21 марта патрульное судно Atalaya обнаружило группу из трех российских кораблей на северо-западе полуострова. После идентификации испанский корабль следовал за ними до перехода границы с Португалией, где ему на замену стал португальский фрегат Bartolomeu Dias.

С 23 по 26 марта за российскими кораблями, которые проходили через воды Кадисского залива, следило судно Vigía. В частности, испанское патрульное судно выполняло задачи морского наблюдения и безопасности, наблюдая за линией морского движения, соединяющей мыс Сан-Висенте с Гибралтарским проливом.

Кадисский залив

Напомним, 26 марта спикер Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что противокорабельная ракета "Нептун", которой украинцы ударили по ВДК "Константин Ольшанский", могла быть модернизированной.

В тот же день военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что вряд ли россияне смогут и дальше эксплуатировать БДК "Константин Ольшанский" после удара ВСУ. По его словам, то же самое касается разведывательного корабля "Иван Хурс".