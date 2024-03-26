Удар по БДК "Константин Ольшанский": эксперт рассказал, сможет ли РФ в дальнейшем эксплуатировать судно

Украинские военные поразили судно с помощью противокорабельной ракеты "Нептун", которая может эффективно поражать цели водоизмещением пять тысяч тонн, рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

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Украинские военные атаковали захваченный в 2014 году оккупантами большой десантный корабль "Константин Ольшанский". По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, при удачном попадании, вряд ли враг сможет и в дальнейшем использовать судно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что судно было поражено с помощью противокорабельной управляемой ракеты Р-360 "Нептун". Эта ракета может эффективно поражать цели водоизмещением пять тысяч тонн. В частности, крейсер "Москва", водоизмещением восемь тысяч тонн был потоплен с помощью двух ракет Р-360.

"При удачном попадании, у БДК "Константин Ольшанский", полным водоизмещением 4 тысячи тонн, вряд ли останутся шансы на эксплуатацию оккупантами", — сказал Александр Коваленко.

По его словам, аналогично и средний разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс". Однако он отличается от БДК архитектурой. Кроме этого, Коваленко считает, что его следует рассматривать не как объект с водоизмещением четыре тысячи тонн, а как корабль с критическим показателем 2,5 тысячи тонн.

Напомним, 26 марта в ВМС ВСУ сообщили о том, что украинские военные поразили два БДК "Ямал" и "Азов", разведывательное судно "Иван Хурс" и БДК "Константин Ольшанский" во время атаки на временно оккупированный Севастополь в Крыму.

25 марта представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что Украина без мощного флота заставила боевые корабли Черноморского флота РФ бежать из Крыма. В частности, ряд судов был уничтожен благодаря морскому дрону Magura V5.