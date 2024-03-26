"Успешное поражение": ВСУ попали по четырем кораблям Черноморского флота в Крыму, — ВМС

13-й судоремонтный завод Черноморского флота России был атакован в Севастополе. В результате чего враг понес потери среди кораблей.

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Вооруженные силы Украины поразили российские большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", разведывательное судно "Иван Хурс" и захваченный противником БДК "Константин Ольшанский" во время атаки на временно оккупированный Севастополь в Крыму. Об этом сообщило командование Военно-Морских сил ВСУ в Telegram.

"Кроме больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов", Силы обороны Украины осуществили успешное поражение разведывательного корабля "Иван Хурс" и большого десантного корабля "Константин Ольшанский", — говорится в сообщении.

ВСУ поразили вражеские суда в Крыму: что известно

Вечером 23 марта украинские военные атаковали временно оккупированный Крым. В ГУР МОУ сообщили о том, что в Севастополе произошло успешное огневое поражение объектов ЧФ РФ. В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод.

24 марта в Генштабе ВСУ подтвердили поражение по двум российским десантным кораблям "Ямал" и "Азов".

25 марта спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что в Севастополе также был поврежден средний разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс". На следующий день он заявил, что украинские бойцы попали и по еще одному ВДК — "Константин Ольшанский". Это судно было захвачено противником в 2014 году во время аннексии Крыма.

Напомним, 24 марта министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что Черноморский флот Российской Федерации перестал функционально действовать, поэтому россияне вынуждены суда держать в портах.