Атака на Черноморский флот РФ в Крыму: ВСУ могли поразить третий корабль, — Плетенчук (видео)

Из 13 судов, которые россияне приготовили для захвата украинского побережья, в строю осталось только три единицы, рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Украинские военные могли повредить три российских корабля во время атаки на временно оккупированный Севастополь в Крыму 23 марта. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время телемарафона.

"Состояние сейчас уточняется, сейчас мы можем подтвердить это поражение. Сейчас верифицируется информация о возможном поражении еще одной единицы, третьей", — сказал Дмитрий Плетенчук.

По его словам, речь идет о среднем разведывательном корабле проекта 18280 "Иван Хурс".

Он отметил, что известно, что один из БДК уже находится на ремонте. Также учитывая повреждения судов во время атаки, из 13 единиц, которые оккупанты приготовили для захвата южного украинского побережья, в строю остается только три единицы. Тогда как относительно кораблей этого проекта из состава Черноморского флота — не осталось ни одного.

Корабль "Иван Хурс": что известно

"Иван Хурс" — российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны. Судно обеспечивает связь и управление флотом, ведет радиоразведку и радиоэлектронную борьбу.

Корабль назвали в честь начальника Разведывательного управления Главного штаба ВМФ СССР (1979-1987 годов) вице-адмирала Ивана Хурса.

Атака на Севастополь: что известно

Во время атаки на временно оккупированный Севастополь 23 марта был поражен узел связи Черноморского флота Российской Федерации. в Генштабе ВСУ сообщили, что также были повреждены два российских десантных корабля "Ямал" и "Азов".

25 марта в ГУР МОУ отметили, что украинские военные атаковали 13-й судоремонтный завод ЧФ в Севастополе. Тогда как повреждение БДК "Ямал" имеет критический характер, зафиксирована пробоина в верхней палубе, которая обусловила крен на правый борт.

Напомним, 24 марта министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что флоту ЧФ РФ нанесен большой ущерб. По его словам, российский флот больше не действует функционально.