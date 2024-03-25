В мире никто такого не делал: в ГУР рассказали, сколько кораблей ЧФ РФ уничтожили дронами Magura V5

По словам представителя военной разведки Вадима Скибицкого, благодаря украинскому морскому дрону Magura V5 были выведены из строя разведывательный и ракетный корабли, несколько десантных судов, а также большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов".

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Без мощного морского флота, но благодаря морским дронам украинского производства, Украина заставила бежать из оккупированного Крыма боевые корабли Черноморского флота России. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в документальном проекте "ГУР. Битва за море. Все дороги ведут в Крым".

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"В мире такого до сих пор никто не делал. Украина, после того, что произошло в феврале 22-го года, без мощного флота заставила Россию бежать — заставила боевые корабли ЧФ РФ бежать с территории Крыма", — подчеркнул Скибицкий.

Он уточнил, что благодаря украинскому морскому дрону Magura V5 на дно пошли разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные суда "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов".

Кроме того, благодаря этим же дронам 25 марта был поражен судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе.

"Украинские дроны с каждым разом становятся еще лучше, еще мощнее, еще точнее. Это та угроза, которая постоянно держит Российскую Федерацию в напряжении", — сказал Скибицкий.

Также он сообщил, что украинские военные разведчики постоянно осуществляют мониторинг перемещения кораблей оккупантов.

"Все что касается перемещения боевых кораблей и катеров РФ постоянно мониторится для того, чтобы своевременно выявить, передать информацию и уничтожить вражеский военный объект", — подчеркнул Скибицкий.

Напомним, из 13 судов, которые россияне приготовили для захвата украинского побережья, в строю осталось лишь три единицы, рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук 25 марта.

Ранее, 23 марта, был поражен узел связи Черноморского флота Российской Федерации. В Генштабе ВСУ сообщили, что также были повреждены два российских десантных корабля "Ямал" и "Азов".