У світі ніхто такого не робив: у ГУР розповіли, скільки кораблів ЧФ РФ знищили дронами Magura V5

За словами представника воєнної розвідки Вадима Скібіцького, завдяки українському морському дрону Magura V5 були виведені з ладу розвідувальний та ракетний кораблі, декілька десантних суден, а також великий десантний корабель "Цезарь Куніков" та патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов".

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Без потужного морського флоту, але завдяки морським дронам українського виробництва, Україна змусила втекти з окупованого Криму бойові кораблі Чорноморського флоту Росії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у документальному проєкті "ГУР. Битва за море. Всі дороги ведуть в Крим".

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"У світі такого досі ніхто не робив. Україна, після того, що відбулося у лютому 22-го року, без потужного флоту змусила Росію втекти – змусила бойові кораблі ЧФ РФ втекти з території Криму", — наголосив Скібіцький.

Він уточнив, що завдяки українському морському дрону Magura V5 на дно пішли розвідувальний корабель "Іван Хурс", десантні судна "Акула" та "Серна", ракетний корабель "Івановєц", великий десантний корабель "Цезарь Куніков" та патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов".

Крім того, завдяки цим же дронам 25 березня було уражено судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі.

"Українські дрони з кожним разом стають ще кращими, ще потужнішими, ще точнішими. Це та загроза, яка постійно тримає Російську Федерацію в напруженні", — сказав Скібіцький.

Також він повідомив, що українські воєнні розвідники постійно здійснюють моніторинг переміщення кораблів окупантів.

"Усе що стосується переміщення бойових кораблів та катерів РФ постійно моніториться для того, щоб своєчасно виявити, передати інформацію і знищити ворожий військовий об’єкт", — наголосив Скібіцький.

Нагадаємо, з 13 суден, які росіяни приготували для захоплення українського узбережжя, в строю залишилося лише три одиниці, розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 25 березня.

Раніше, 23 березня, було уражено вузол звʼязку Чорноморського флоту Російської Федерації. У Генштабі ЗСУ повідомили, що також було пошкоджено два російські десантні кораблі "Ямал" і "Азов".