Третина Чорноморського флоту: у ВМСУ відзвітували про ліквідацію російських кораблів

Спікер командування Дмитро Плетенчук зазначив, що кінцевою метою України є повна відсутність військових кораблів Росії в Азовському та Чорноморському регіонах.

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Протягом більш ніж двох років повномасштабної війни українські збройні сили зуміли або знищити, або вивести з ладу приблизно третину всіх кораблів Чорноморського флоту Росії. Про це розповів представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі виданню Associated Press.

Він підкреслив, що тільки два з близько десятка російських військових кораблів-ракетоносців були потоплені. Проте Плетенчук запевнив, що українські збройні сили продовжуватимуть атакувати кораблі Чорноморського флоту Росії.

Спікер також зазначив, що остаточною метою України є повне виключення військових кораблів Росії з Азовського і Чорноморського регіонів.

Нагадаємо, що у ЗСУ запланували нові удари по Чорноморському флоту РФ.

А 25 березня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що в Севастополі також було пошкоджено середній розвідувальний корабель проекту 18280 "Іван Хурс". Наступного дня він заявив, що українські бійці поцілили і по ще одному БДК — "Костянтин Ольшанський". Це судно було захоплене противником 2014 року під час анексії Криму.

Також зазначимо, що, за даними Forbes, Україна надто пізно знищила кораблі в Севастополі, і це не завадить ЗС РФ постачати угруповання військ на південному сході України, оскільки вже збудовано нову залізницю з Ростова до Маріуполя.