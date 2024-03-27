Чотири кораблі й інфраструктура: ISW підбив підсумки недавніх ударів ЗСУ по флоту РФ

Кримський міст уже перестав виконувати функцію військової переправи. Після недавніх ударів Росія, імовірно, не переміщатиме свої кораблі до Севастополя та західної частини Чорного моря.

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26 березня представники України заявили про успішний удар у ніч із 23 на 24 березня по кораблю, захопленому російськими військами під час окупації Криму 2014 року. Про це пише Інститут вивчення війни у зведенні від 26 березня.

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Речник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що удару ракетами "Нептун" завдавали по українському десантному кораблю "Костянтин Ольшанський". За його словами, російські війська спочатку вирішили розбирати його на запчастини в порту Севастополя, але вже 2024 року все ж таки стали відновлювати, вирішивши, що в Чорноморського флоту РФ закінчуються великі десантні кораблі. Раніше Україна заявила, що в ніч на 24 березня ЗСУ завдали успішних ударів по ВДК "Ямал" і "Азов", розвідувальному кораблю "Иван Хурс", вузлу зв'язку ЧФ, а також по кількох невстановлених об'єктах інфраструктури флоту в Севастополі.

Супутникові знімки, опубліковані 23 та 24 березня, показали пошкодження задньої частини "Ивана Хурса".

За оцінками ISW, через удари по кораблях та інфраструктурі Чорноморського флоту РФ, найімовірніше, не переміщатиме кораблі до Севастополя та західної частини Чорного моря, що, зі свого боку, не дасть змоги поліпшити бойові можливості.

Кримський міст уже не використовують як військову переправу

За словами голови СБУ Василя Малюка, російські війська не використовували Кримський міст для перекидання зброї та техніки після двох успішних українських операцій. Імовірно, малися на увазі вибухи в жовтні 2022 року й удар у липні 2023-го.

Нагадаємо, що в ЗСУ запланували нові удари по Чорноморському флоту РФ.

Також повідомлялося, що, за оцінками Forbes, ударами по Чорноморському флоту Україна може тільки убезпечити зерновий коридор. На логістику ЗС РФ, які перебувають на Півдні України, це вже не впливає, оскільки з'явилася нова залізниця з Ростова до Маріуполя.