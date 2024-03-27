Четыре корабля и инфраструктура: ISW подвел итоги недавних ударов ВСУ по флоту РФ

Крымский мост уже перестал выполнять функцию военной переправы. После недавних ударов Россия, вероятно, не будет перемещать свои корабли в Севастополь и западную часть Черного моря.

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26 марта представители Украины заявили об успешном ударе в ночь с 23 на 24 марта по кораблю, захваченному российскими войсками в ходе оккупации Крыма 2014 года. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 26 марта.

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Спикер ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что удар ракетами "Нептун" наносился по украинскому десантному кораблю "Константин Ольшанский". По его словам, российские войска вначале решили разбирать его на запчасти в порту Севастополя, но уже в 2024 году все же стали восстанавливать, решив, что у Черноморского флота РФ заканчиваются большие десантные корабли. Ранее Украина заявила, что в ночь на 24 марта ВСУ нанесли успешные удары по БДК "Ямал" и "Азов", разведывательному кораблю "Иван Хурс", узлу связи ЧФ, а также нескольким неустановленным объектам инфраструктуры флота в Севастополе.

Спутниковые снимки, опубликованные 23 и 24 марта, показали повреждения задней части "Ивана Хурса".

По оценкам ISW, из-за ударов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота РФ, скорее всего, не будет перемещать корабли в Севастополь и западную часть Черного моря, что, в свою очередь, не позволит улучшить боевые возможности.

Крымский мост уже не используют как военную переправу

По словам главы СБУ Василия Малюка, российские войска не использовали Крымский мост для переброски оружия и техники после двух успешных украинских операций. Вероятно, подразумевались взрывы в октябре 2022 года и удар в июле 2023-го.

Напомним, что в ВСУ запланировали новые удары по Черноморскому флоту РФ.

Также сообщалось, что, по оценкам Forbes, ударами по Черноморскому флоту Украина может только обезопасить зерновой коридор. На логистику ВС РФ, которые находятся на юге Украины, это уже не влияет, поскольку появилась новая железная дорога из Ростова в Мариуполь.