На логистику ВС РФ не влияет: Украина слишком поздно уничтожила корабли в Севастополе, — Forbes

По словам журналистов, удары по Черноморскому флоту не помогут перерезать снабжение российской группировки на оккупированной части юга Украины. Еще несколько недель назад это было возможно. Теперь у РФ появилась альтернатива.

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В ночь на воскресенье ВСУ заявили об ударе по объекту в Севастополе, предположительно ракетами Storm Shadow или SCALP-EG с бомбардировщиков Су-24. Двум десантных кораблям ВМФ РФ находились в севастопольском порту. Об этом сообщает Forbes.

Двойной удар по кораблям "Ямал" и "Азов", возможно, уничтожил еще 15% довоенного состава Черноморского флота РФ, который насчитывал около десяти десантных кораблей. Вместе с тем, журналисты считают эти удары слишком запоздалыми, чтобы изменить расстановку сил на южном фронте Украины.

Черноморский флот РФ вступил в полномасштабную войну с девятью десантными кораблями, включая шесть кораблей (по кодификации НАТО — Ropucha (польск. жаба) и три "Тапира". Еще несколькими десантных кораблей из состава Балтийского и Северного флотов усилили черноморскую флотилию.

За два года тяжелых боев Украина взорвала или потопила с помощью ракет и безэкипажных катеров пять кораблей класса "Ропуха" и одно судно класса "Тапир". Из 30 крупных кораблей Черноморского флота также уничтожили крейсер, подводную лодку, корабль снабжения, несколько сторожевых катеров и два ракетных корвета.

Удары по российским кораблям истощили боевую мощь Черноморского флота и превратили большую часть моря в нейтральную зону, что, в свою очередь, позволило Украине вновь использовать морской торговый путь. Украинская экономика оживилась.

Почему удары по кораблям несвоевременны

Вместе с тем, по мнению авторов публикации в Forbes, ВСУ опоздали с такими ударами, чтобы добиться еще одной цели: перерезать снабжение российской группировки на оккупированной части юга Украины. Еще несколько недель назад для снабжения войск Кремль мог рассчитывать только на десантные корабли Черноморского флота и Крымский мост.

Тогда еще можно было отрезать российские силы, потопив десантные корабли и ударив по мосту. Но не теперь.

Российские инженеры проложили новую железную дорогу, которая соединяет Ростов с оккупированным Донецком, Бердянском и Мариуполем. Новая железная дорога на несколько дней сокращает время для перемещения грузового состава с юга России на юг Украины.

Помешать поставкам по железным дорогам намного сложнее, чем по морю на кораблях.

Другими словами, теперь снабжение российских войск уже не столь зависимо от кораблей. По словам журналистов, друзьям свободной Украины могут нравиться кадры горящих русских плавсредств, но сейчас это уже более или менее бессмысленно.

Напомним, что из-за ударов украинскими дронами россияне могут отвести ПВО с фронта для защиты нефтяных комплексов и баз.

Также сообщалось, что, по оценкам "Укргидроэнерго", восстановление ДнепроГЭС займет годы.