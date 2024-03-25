Удар ВСУ по Севастополю стал крупнейшим с начала вторжения ВС РФ, — BILD

Для удара Украина использовала по меньшей мере пять западных крылатых ракет Storm Shadow и Scalp. По меньшей мере две из них попали в огромные спутниковые антенны, радиолокационные системы и административные здания.

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Удар ВСУ по Севастополю 24 марта превзошел сентябрьскую операцию и стал крупнейшим с начала войны проведенным. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Так, аналитик издания Юлиан Рёпке отметил, что в ночь на 24 марта Украина нанесла масштабный удар по Севастополю, в результате чего были поражены большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также узел связи и объекты инфраструктуры Черноморского флота РФ.

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Удар по Севастополю: ВСУ поразили узел связи Черноморского флота РФ, — снимки

"Это была самая крупная атака Севастополя с начала войны. Она превзошла сентябрьскую операцию, когда ВСУ ударили по штабу Черноморского флота", — говорит аналитик.

По его данным, для удара Украина использовала по меньшей мере пять западных крылатых ракет Storm Shadow и Scalp. По меньшей мере две из них попали в огромные спутниковые антенны, радиолокационные системы и административные здания. Якобы только одна ракета была перехвачена.

Роьпке также цитирует американского военного эксперта Тайлера Роговея. Со ссылкой на спутниковые снимки тот пишет, что, скорее всего, "Ямал" и "Азов" не получили серьезных повреждений.

Напомним, что украинские военные атаковали важные для российских оккупантов объекты в Севастополе. По сообщению росСМИ, ВС РФ не досчитались двух десантных кораблей, трех самолетов и более двух десятков офицеров, которые были ликвидированы в результате ракетной атаки.