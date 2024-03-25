Удар ЗСУ по Севастополю став найбільшим з початку вторгнення ЗС РФ, — BILD

Для удару Україна використала щонайменше п'ять західних крилатих ракет Storm Shadow та Scalp. Щонайменше дві з них влучили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі.

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Удар ЗСУ по Севастополю 24 березня перевершив вересневу операцію і став найбільшим з початку війни проведеним. Про це пише німецьке видання BILD.

Так, аналітик видання Юліан Рьопке зауважив, що у ніч проти 24 березня Україна завдала масштабного удару по Севастополю, внаслідок чого були уражені великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", а також вузол зв'язку та об'єкти інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

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Удар по Севастополю: ЗСУ уразили вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ, — знімки

"Це була найбільша атака Севастополя з початку війни. Вона перевершила вересневу операцію, коли ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту", — говорить аналітик.

За його даними, для удару Україна використала щонайменше п'ять західних крилатих ракет Storm Shadow та Scalp. Щонайменше дві з них влучили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі. Нібито лише одна ракета була перехоплена.

Роьпке також цитує американського військового експерта Тайлера Роговея. З посиланням на супутникові знімки той пише, що, радше за все, "Ямал" та "Азов" не зазнали серйозних пошкоджень.

Нагадаємо, що українські військові атакували важливі для російських окупантів об'єкти в Севастополі. За повідомленням росЗМІ, ЗС РФ не дорахувалися двох десантних кораблів, трьох літаків і більше ніж двох десятків офіцерів, яких було ліквідовано внаслідок ракетної атаки.