На логістику ЗС РФ не впливає: Україна занадто пізно знищила кораблі в Севастополі, — Forbes

За словами журналістів, удари по Чорноморському флоту не допоможуть перерізати постачання російського угруповання на окупованій частині півдня України. Ще кілька тижнів тому це було можливо. Тепер у РФ з'явилася альтернатива.

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У ніч на неділю ЗСУ заявили про удар по об'єкту в Севастополі, імовірно ракетами Storm Shadow або SCALP-EG з бомбардувальників Су-24. Двом десантним кораблям ВМФ РФ перебували в севастопольському порту. Про це повідомляє Forbes.

Подвійний удар по кораблях "Ямал" і "Азов", можливо, знищив ще 15% довоєнного складу Чорноморського флоту РФ, який налічував близько десяти десантних кораблів. Разом з тим, журналісти вважають ці удари занадто запізнілими, щоб змінити розстановку сил на південному фронті України.

Чорноморський флот РФ вступив у повномасштабну війну з дев'ятьма десантними кораблями, включно з шістьма кораблями (за кодифікацією НАТО — Ropucha (польськ. жаба) і трьома "Тапірами". Ще кількома десантних кораблів зі складу Балтійського та Північного флотів посилили чорноморську флотилію.

За два роки важких боїв Україна підірвала або потопила за допомогою ракет і безекіпажних катерів п'ять кораблів класу "Ропуха" і одне судно класу "Тапір". З 30 великих кораблів Чорноморського флоту також знищили крейсер, підводний човен, корабель постачання, кілька сторожових катерів і два ракетні корвети.

Удари по російських кораблях виснажили бойову міць Чорноморського флоту і перетворили більшу частину моря на нейтральну зону, що, своєю чергою, дало змогу Україні знову використовувати морський торговельний шлях. Українська економіка пожвавилася.

Чому удари по кораблях несвоєчасні

Водночас на думку авторів публікації в Forbes, ЗСУ запізнилися з такими ударами, щоб домогтися ще однієї мети: перерізати постачання російського угруповання на окупованій частині півдня України. Ще кілька тижнів тому для постачання військ Кремль міг розраховувати тільки на десантні кораблі Чорноморського флоту і Кримський міст.

Тоді ще можна було відрізати російські сили, потопивши десантні кораблі та вдаривши по мосту. Але не тепер.

Російські інженери проклали нову залізницю, яка з'єднує Ростов з окупованим Донецьком, Бердянськом і Маріуполем. Нова залізниця на кілька днів скорочує час для переміщення вантажного складу з півдня Росії на південь України.

Перешкодити постачанню залізницями набагато складніше, ніж морем на кораблях.

Інакше кажучи, тепер постачання російських військ уже не настільки залежне від кораблів. За словами журналістів, друзям вільної України можуть подобатися кадри російських плавзасобів, що палають, але зараз це вже більш-менш без сенсу.

Нагадаємо, що через удари українськими дронами росіяни можуть відвести ППО з фронту для захисту нафтових комплексів і баз.

Також повідомлялося, що, за оцінками "Укргідроенерго", відновлення ДніпроГЕС займе роки.