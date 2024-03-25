"Потрібні роки": в "Укргідроенерго" назвали терміни відновлення ДніпроГЕС

За словами гендиректора компанії Ігоря Сироти, наслідки ворожої атаки по гідроелектростанції колосальні. На місці продовжують розбирати завали, після чого можна буде попередньо оцінити вартість і можливі терміни ремонту.

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Російські окупанти 22 березня атакували найбільшу гідроелектростанцію в Україні — ДніпроГЕС. У результаті це призвело до глобальних наслідків, які ліквідувати швидко навряд чи вдасться. Про це заявив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, тільки після розбору завалів у машинному залі можна говорити детальніше про наслідки. Водночас питання усунення пошкоджень незабаром вирішено не буде.

"На сьогодні ми поки що намагаємося демонтувати залишки перекриття стелі та стін машинного залу, які розбиті та нахилилися. Тому ми не можемо розібрати машзал доки не демонтуємо перекриття, а там висота понад 35 метрів, щоб потім можна було розбирати самі завали в машзалі... Потім ми будемо розчищати завали і дивитися, тому що на сьогодні поверхневий огляд дає розуміння, що на відновлення до стану проєктного рішення потрібні роки. Ми не зможемо відновити швидко цю станцію", — каже Ігор Сирота.

Окремо було додано, що противник завдав Україні непоправної шкоди, адже прилетіло понад 6 ракет по самій станції. Протягом тижня продовжиться розбір завалів, після чого більш детально можна буде говорити про наслідки. Також згоріло обладнання, тому роботи вкрай багато.

Знищені агрегати також доведеться відновлювати з нуля, каже гендиректор "Укргідроенерго", і на це може піти від 18 до 24 місяців. Ще додатковий час піде на демонтаж і монтаж.

"Ми розуміємо, в які часові рамки заходимо, щоб відновити станцію. Я вже не кажу про те, що потрібно буде повністю відновити машинний зал, тобто будувати новий машзал. А ми ще подивимося, що відбувається на 4-х поверхах внизу станції, де 25-30 метрів глибини, але це вже після розбору завалів. Тоді ми зможемо дати через днів 10 приблизну оцінку вартісним показникам, що потрібно", — підсумував Ігор Сирота.

Нагадаємо, 22 березня російська армія здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час, повідомили в Міненергетики. У семи регіонах України обмежили споживання електроенергії.

Також повідомлялося, що на Дніпровську ГЕС ЗС РФ спрямували вісім ракет. В Офісі генпрокурора повідомили, що гідроелектростанція виведена з ладу, проте небезпеки для жителів Запорізької області немає.