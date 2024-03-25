У ЗСУ анонсували нові удари по Чорноморському флоту РФ і попередили про провокації (відео)

Сили оборони уразили два ворожих кораблі — "Ямал" і "Азов", також могло "перепасти" й судну "Иван Хурс". Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що Росія намагається приховати втрати й ускладнює з’ясування деталей.

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24 березня у Генштабі ЗСУ заявили про ураження російських великих десантних кораблів "Ямал" та "Азов". Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк 25 березня в ефірі телемарафону анонсувала нові удари по Чорноморському флоту РФ.

Військова розповіла, що вже офіційно відомо про наслідки ураження ВДК "Ямал" та перевіряються дані про можливість відновлення ВДК "Азов". З’ясування цих деталей ускладнює те, що Росія намагається "заховати" атаковані судна. Однак під удар також міг потрапити розвідувальний корабель — "Иван Хурс".

"Що стосується "Иван Хурс", він вже потрапляв в зону ураження Сил оборони і, ймовірно, цього разу йому теж перепало", — зазначила Гуменюк.

Наразі у Силах оборони чекають підтвердження інформації.

"Сам факт того, що такі атаки продовжуються і навіть такі віддалені об'єкти як судноремонтний завод, де знаходились ці кораблі, може бути уражений, говорить про те, що "сезон бавовни" триватиме", — підкреслила речниця.

З її слів, вибухи вже стають "досить звичними" для мешканців захопленого Криму. Проте свідомим жителям півострова важливо розуміти, що Україна не атакує цивільні об'єкти.

"Не виключені провокації з боку Росії на кшталт тої, що вони проводили у Підмосков'ї. Намагалися звинуватити в цьому Сили оборони України для виправдання своєї посиленої агресії в напрямку нашої держави й для проведення додаткової мобілізації власних ресурсів", — попередила Гуменюк.

Вона додала, що після президентських виборів Кремль намагається консолідувати внутрішні сили навколо Володимира Путіна й посилити таким чином мобілізацію.

Коментар Наталії Гуменюк про удари по Чорноморському флоту РФ — з 39:51

Нагадаємо, у ГУР інформували, що був завданий удар по 13 судноремонтному заводу ЧФ РФ в Севастополі. За даними розвідки, пошкодження ВДК "Ямал" — критичні, з корабля відкачують воду.

У ВМС ЗСУ повідомляли, що від атаки могли постраждати три судна — включно з "Иван Хурс". Один з ворожих ВДК вже перебуває на ремонті. Загалом з 13 кораблів, які РФ приготувала для захоплення південного українського узбережжя, на ходу залишаються лише три.