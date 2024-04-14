Представители всех типов: в ВМС рассказали, какие корабли ЧФ РФ удалось уничтожить (видео)

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, противник хотел получить господство в Черном море, однако теперь это "преимущество" под большим вопросом. Россияне остались без трети кораблей.

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Россияне продолжают терять свои корабли после эффективных украинских атак и среди уничтоженных судов вражеского флота есть представители всех типов. В то же время, работать еще есть над чем. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, на счету у Сил обороны есть не только флагман, но и другие российские корабли. В частности речь идет про сторожевые, большие десантные и даже подводная лодка.

Над таким результатом работали все — Сухопутные войска, Воздушные силы, Служба безопасности, Главное управление разведки. Это те ведомства, которые причастны к проведению спецопераций. Если говорить на языке цифр, то противник за 2 года полномасштабной войны остался без трети флота.

"Но, конечно, более важным является качественный показатель, поэтому здесь еще есть над чем работать. В первую очередь это касается носителей крылатых ракет, которых они имеют десяток в акватории Черного моря, а точнее — сейчас в акватории гавани в Новороссийске. Тем не менее — да, работы еще хватает, но можем в принципе и говорить о том, что имеем успехи. И они достаточно существенные", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Отдельно спикер ВМС добавил, что Россия хотела получить господство Черноморского флота в море, однако теперь это под большим вопросом. Кроме того, все попытки блокировать гражданское судоходство, которое так важно для Украины из-за экспорта, закончились неудачей.

В то же время, не стоит недооценивать противника и надеяться, что корабли до конца войны дальше будут прятаться и стоять без дела. К примеру, несмотря на рисунки субмарин на асфальте и вертолетов на взлетных полосах, россияне пытаются усилить авиационную составляющую.

"Они постоянно присутствуют в акватории Черного моря именно в воздушном пространстве, там постоянно работает как истребительная, так и разведывательная авиация. И это является реальной проблемой — и из состава, кстати, так же Черноморского флота. Поэтому есть нам над чем работать. И, конечно, они так же пытаются противодействовать… Конечно, они будут пытаться как-то вернуться в Черное море, потому что это уже, можно называть так — попахивает капитуляцией в море. Они этого, конечно, себе позволить не могут", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 31 марта сообщалось, что россияне пытаются защитить корабли ЧФ с помощью барж, о чем заявляли аналитики из британской разведки. По их данным, противник осознает угрозу со стороны украинских морских дронов, поэтому ищет способы, которые могли бы повысить безопасность кораблей в районе Новороссийского порта.