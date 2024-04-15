Мишени для Сил обороны: в ВМС рассказали, как РФ использует захваченные корабли Украины

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, противник обязательно понесет ответственность за совершенные действия на Крымском полуострове. В частности это касается и оккупации кораблей.

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В 2014 году, когда Россия незаконно взяла под свой контроль Крымский полуостров, также захвачены были и украинские корабли. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что противник с ними делает.

По его словам, россияне пытаются использовать украинские корабли в качестве мишеней для Сил обороны. В ВМС продолжают внимательно следить за происходящим.

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"Один из них был поражен ракетным катером "Ивановец", который после этого потопили Силы обороны в Черном море. Как вы помните, так же они решили использовать против Украины наш большой десантный корабль "Константин Ольшанский", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Отдельно спикер Военно-морских сил добавил, что российские оккупанты также захватили малые бронированные катера, которые начали включать в состав своего Черноморского флота. Это в любом случае не сойдет им с рук и в будущем последует наказание.

"Однако мы эту ситуацию мониторим, и соответственно РФ будет нести юридическую ответственность за захват этих единиц", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 14 апреля в ВМС рассказали, какие корабли ЧФ РФ удалось уничтожить за 2 года большой войны. По словам Дмитрия Плетенчука, в этом перечне есть представители фактически всех типов. В результате, желаемое господство в Черном море, которое хотели получить россияне, под большим вопросом.