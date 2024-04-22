Вместо Гуменюк: Дмитрий Плетенчук возглавил пресс-центр Сил обороны Юга

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заменил на этой должности Наталью Гуменюк, которая была уволена 19 апреля.

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Капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук занял должность начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины. К исполнению обязанностей он приступил 22 апреля. О своем назначении Плетенчук сообщил информагентству "Укринформ".

"Начиная с сегодняшнего дня приступаю к исполнению обязанностей начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины", — сказал он.

Также Плетенчук продолжает работать спикером Военно-морских сил, пишет "Суспільне Одеса". По его словам, решение о назначении было принято высшим руководством страны. Плетенчука пригласили как кризисного менеджера.

Пресс-служба командования Сил обороны юга на момент публикации материала не комментировала назначение Дмитрия Плетенчука на соответствующую должность.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке

Дмитрий Плетенчук был спикером Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с мая 2023 года. До этого возглавлял пресс-службу тактической группы "Гром". С марта 2002 года по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером Николаевской областной военной администрации.

Напомним, 19 апреля Наталья Гуменюк была уволена с должности начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины. В Генштабе заявили о проведении ротационных мероприятий.

Соответствующее решение было принято после жалоб журналистов, которые сетовали на то, что Гуменюк запрещала медийщикам находиться на многих участках на южном фронте. Сама Гуменюк эти обвинения отвергала и подчеркивала, что пресс-центр не нарушил никаких приказов командования.