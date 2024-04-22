Вместо Гуменюк: Дмитрий Плетенчук возглавил пресс-центр Сил обороны Юга
Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заменил на этой должности Наталью Гуменюк, которая была уволена 19 апреля.
Капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук занял должность начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины. К исполнению обязанностей он приступил 22 апреля. О своем назначении Плетенчук сообщил информагентству "Укринформ".
"Начиная с сегодняшнего дня приступаю к исполнению обязанностей начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины", — сказал он.
Также Плетенчук продолжает работать спикером Военно-морских сил, пишет "Суспільне Одеса". По его словам, решение о назначении было принято высшим руководством страны. Плетенчука пригласили как кризисного менеджера.
Пресс-служба командования Сил обороны юга на момент публикации материала не комментировала назначение Дмитрия Плетенчука на соответствующую должность.
Что известно о Дмитрии Плетенчуке
Дмитрий Плетенчук был спикером Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с мая 2023 года. До этого возглавлял пресс-службу тактической группы "Гром". С марта 2002 года по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером Николаевской областной военной администрации.
Напомним, 19 апреля Наталья Гуменюк была уволена с должности начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины. В Генштабе заявили о проведении ротационных мероприятий.
Соответствующее решение было принято после жалоб журналистов, которые сетовали на то, что Гуменюк запрещала медийщикам находиться на многих участках на южном фронте. Сама Гуменюк эти обвинения отвергала и подчеркивала, что пресс-центр не нарушил никаких приказов командования.