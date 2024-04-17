Не нарушила приказов: Гуменюк ответила на призывы уволить ее из ВСУ (видео)

Пресс-центр Сил обороны юга обработал более 800 обращений украинских журналистов, которые хотели показать последствия подрыва Каховской ГЭС. Поэтому обвинения в адрес Натальи Гуменюк являются безосновательными.

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Допуск или недопуск журналистов на определенные участки линии обороны на юге происходит в полном соответствии с приказами командования ВСУ. Нет никаких доказательств, что есть нарушения в работе начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк. Ответ начальницы пресс-центра на протесты журналистов обнародован в эфире портала "Радио Свобода".

Гуменюк ответила на вопрос ведущей "Радио Свобода", которая вспомнила, что чиновницу обвиняют в "некомпетентности" и в "запрете освещать преступления РФ". По словам пресс-секретаря, она действует в полном соответствии с приказом №73, изданным главнокомандующим ВСУ в марте 2022 года и последний раз измененным в феврале 2024 года. Кроме того, руководствуется также другими распоряжениями командования. Главная цель этих действий — гарантировать безопасное выполнение операций и выполнение задач стратегического планирования.

"Все мероприятия, которые происходили, выполнялись абсолютно в соответствии с распоряжениями вышестоящих штабов и соответствующего приказа, который и предусматривает такой порядок действий", — заявила Гуменюк.

Пресс-секретарь отвергла обвинения в ограничении работы медийщиков во время подрыва Каховской ГЭС. После чрезвычайного происшествия пресс-центр отреагировал на 800 запросов, поступивших от журналистов в течение недели после инцидента.

"Относительно освещения последствий трагедии Каховской ГЭС — это абсолютная неправда, потому что было отработано более 800 запросов в течение одной недели сразу после подрыва Каховской ГЭС в упрощенном порядке", — прозвучало в эфире "Радио Свобода".

Какие именно ответы получили журналисты на свои запросы (запрет или допуск на ГЭС), а также ситуацию с доступом в прибрежные районы Херсона и Херсонщины, Гуменюк не вспомнила.

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Наталья Гуменюк — комментарий относительно обвинений журналистов (см. с 34:11)

Наталья Гуменюк — что говорят журналисты

Отметим, 16 апреля сообщество украинских журналистов "Рух "Медіа за усвідомлений вибір" ("Медіарух" — сокращ.) опубликовало заявление на портале Института массовой информации, в котором протестовали против действий Натальи Гуменюк. Медийщики объяснили, что им запрещается находиться на многих участках южного отрезка фронта. Поэтому украинцы и мировая общественность теряют возможность увидеть преступления, которые здесь совершают россияне. Также невозможно отметить бойцов ВСУ, которые держат оборону на Херсонщине. В заявлении предлагают уволить пресс-секретаря с должности. Текст обращения получили министр обороны Рустем Умеров, а также в Генштабе ВСУ: ответа пока нет.

Напоминаем, в апреле произошел инцидент с экс-советницей Минобороны Анной Маляр, которая высказалась относительно военнообязанных и Конституции Украины. После этого Генштаб ВСУ опубликовал официальное объяснение, что Маляр не имеет никакого отношения к пресс-центру военного командования.