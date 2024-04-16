Нардеп заявил, что Маляр работает в Генштабе: в ВСУ отреагировали (скриншоты)

В Генштабе призвали не втягивать ВСУ в политическую борьбу и пользоваться только официальной информацией, которая распространяется верифицированными каналами.

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Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр не отвечает за коммуникации в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 16 апреля.

В заявлении сказано, что в последнее время появляется немало спекуляций относительно системы коммуникаций ведомства и его руководства.

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Сообщается, что взаимодействие с медиа находится в компетенции Управления по связям с общественностью ВСУ, а планирование и координацию коммуникационных мероприятий в ВСУ обеспечивает Управление стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ.

В ведомстве также подчеркнули, что система коммуникаций ВСУ развивается и функционирует без привлечения других лиц, в частности, экс-заместителей министра обороны Украины.

"Просим не втягивать Вооруженные Силы Украины в политическую борьбу, пользоваться только официальной информацией, которая распространяется верифицированными каналами ВСУ ", — заявили в Генштабе ВСУ.

Заявление Генштаба ВСУ

Что говорит Маляр

Экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 16 апреля написала в своем Telegram-канале, что не работает Генштабе ВСУ, отметив, что на данный момент ведет работу с немецкими и британскими кинематографистами.

"Верьте официальным источникам. Все, кто распространяет фейк о том, что я якобы работаю в Генштабе, могли просто туда позвонить и спросить или направить запрос", — заявил Маляр.

Маляр заявила, что не работает в Генштабе

Слухи о работе Маляр в Генштабе: что известно

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 13 апреля прокомментировал в своем Telegram-канале заявление Маляр о демобилизации военных, заявив, что она теперь работает в Генштабе. При этом он уточнил, что это "пока не официально".

"Прям сейчас она самая главная по медийке в ВСУ", — написал нардеп.

Гончаренко о Маляр

Позже Гончаренко также прокомментировал заявление Генштаба о том, что Маляр не привлечена к коммуникациям ведомства.

"Интересно. По моей информации, все наоборот, и она привлечена. Но если это не так и Маляр не занимается коммуникациями, то это очень хорошо", — заявил он.

Гончаренко о Маляр

Напомним, 12 апреля экс-заместитель министра обороны Анна Маляр довела до слез народного депутата Инну Совсун словами, когда объясняла, почему из принятого парламентом закона о мобилизации убрали пункт о демобилизации.

Позже, 15 апреля. Анна Маляр публично попросила прощения у Инны Совсун за свои слова во время обсуждения проблемы демобилизации военных, заявив, что ей "неловко от того, что произошло в эфире".