Военные знали, когда шли: Маляр довела нардепку до слез из-за запрета демобилизации (видео)

В случае проведения демобилизации в нынешних условиях Украина не сможет восстановить ту боеспособность, которая есть сейчас, считает экс-заместитель министра обороны. Нардеп Совсун рассказала, что ее муж находится на фронте с февраля 2024 года.

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Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что военные знали, что демобилизация невозможна до окончания военного положения. В частности, такая норма прописала в Конституции Украины. Об этом она сообщила в выпуске ток-шоу "Общественного".

По ее словам, если провести демобилизацию в тех условиях, которые существуют сейчас, то нельзя будет восстановить ту боеспособность, которая есть на данный момент. А сейчас ее снижать нельзя, отметила Маляр.

Зато народная депутатка Инна Совсун заявила, что замена военных — это длительный процесс, который не может произойти моментально. Поэтому чем быстрее его начнешь, тем быстрее завершишь. Она подчеркнула, что если сейчас не принять никакого решения, то замена не будет готовиться, а воевать будут одни и те же, кто ушел в начале полномасштабного вторжения.

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Нардеп начала рассказывать о своем муже, который добровольно ушел на фронт 24 февраля 2022 года и до сих пор там находится. На что Маляр перебила ее и спросила, знал ли он о норме Конституции, согласно которой невозможна демобилизация во время военного положения.

"А он когда шел, он знал норму Конституции, что демобилизация невозможна заблаговременно до окончания военного положения?" — спросила Маляр у Совсун.

Совсун отметила, что людям, которые пошли защищать страну с 24 февраля, не нужно говорить, что те не дочитали Конституцию, а поблагодарить. Маляр продолжила перебивать нардепку и говорить о демобилизации и Конституции, о ротации, отпуске, а именно то, почему военное руководство не сделало ее, чтобы боец отдохнул.

Зато нардепка Ирина Геращенко заявила, что ужасно, что сейчас военнослужащих делают виновными за то, что те не дочитали Конституцию.

"Вы просто ведете себя по-хамски, госпожа Анна", — сказала Геращенко.

Нардепка Инна Совсун расплакалась прямо в студии и отметила, что ротация — это не спасение, ведь это лишь отдых, а не возможность вернуться к нормальной жизни. Военные заслуживают, чтобы им заменили, а отказывать в демобилизации — это неуважение.

Напомним, 13 апреля спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что законопроект о демобилизации будет готовиться вместе с Минобороны и Генштабом. По его словам, документ уже в работе.

В тот же день председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что вопрос демобилизации не отложили. Перед проведением этого процесса нужен качественный допризыв, подготовка резервов.