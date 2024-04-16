"Уклонисты" против "защитников": в ГУР предупредили о новых ИПСО россиян в TikTok (фото)

Россияне создали видео, в которых пытаются противопоставить "уклонистов" и "защитников". Для этого главные герои видео об "уклонистах" делятся опытом побега и зарубежным благосостоянием.

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В TikTok появилось большое количество видеороликов, в которых мужчины, которые якобы уклонились от мобилизации, показывают свою спокойную жизнь за рубежом. Подобные месседжи "разгоняются" ботами и это свидетельствует о спланированной спецоперации россиян против украинцев. О деталях информационно-психологической спецоперации (ИПСО) врага рассказали на портале Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

Украинские разведчики коротко пересказали сюжеты видео с TikTok. Среди них — восхваление уклонистов, которые уже сбежали, и "народные песни" с героизацией таких людей. О том, что за такими сюжетами стоят россияне, свидетельствует несколько признаков: синхронное появление, анонимность авторов и распространение ботами.

По мнению разведчиков, спецслужбы РФ начали информационную кампанию (ИПСО). Главная цель россиян — поссорить украинцев, поскольку идет противопоставление "уклонистов" и "защитников". В целом же враг надеется ухудшить ситуацию с мобилизацией в ряды ВСУ, — написала пресс-служба ГУР.

"Указанная ИПСО — классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "защитники", а есть "уклонисты". Призываем всех критически относиться к информации, поступающей из анонимных источников", — говорится в заметке на портале ГУР.

ГУР против РФ — детали

Отметим, если в соцсети TikTok ввести в поиск слово "уклонист", можно действительно увидеть тематические видео, которые набрали от десятков до нескольких тысяч просмотров. В первой строке — ролики о "уклонисте", который щеголяет дорогим авто, "героизирующая" песня и подробные инструкции о том, как переплыть Тису. На большинстве записей — "главные герои", которые обращаются к зрителям на украинском языке.

ГУР против РФ — видео об "уклонистах" в TikTok Фото: Скриншот

Украинская власть ранее отметила, что есть ряд соцсетей, в которых украинцы действительно могут попасть под влияние российской пропаганды и ИПСО. В частности, называли созданный в РФ мессенджер Telegram и китайскую соцсеть TikTok. Председатель комитета по информационной политике Ярослав Юрчишин объяснил, что их попытаются сначала ограничить, а не запретить.

В апреле стало известно, что начались переговоры с представительством TikTok. Тема переговоров — возможность борьбы с российскими ИПСО.

В то же время Территориальные центры комплектования начали распространять собственные агитационные видео, которые могли бы поощрить украинцев к мобилизации. В сюжете фигурирует перечень причин, по которым мужчины не идут в армию, и российский военком, который их выслушивает и отсылает на войну на стороне РФ.

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал о судебных решениях, которые наказывают за уклонение от мобилизации. Например, в апреле речь шла о жителе Черкасской области, которого наказали за отказ получить боевую повестку. В марте в аналогичной ситуации оказался офицер запаса.