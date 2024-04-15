TikTok заблокирует видео российских пропагандистов по запросу Украины, — СНБО

Ведомство опубликовало список из 83 каналов в соцсети, среди которых оказались Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев, а также певцы Shaman, Николай Басков и Филипп Киркоров.

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Китайское приложение для коротких видео TikTok заблокирует российские пропагандистские каналы в ответ на запрос от Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Первые в Украине! Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети ТікТок для противодействия распространению российской пропаганды в сети", — говорится в сообщении.

На сайте центра опубликован список из 83 каналов в TikTok, которые Украина просит заблокировать. Среди них оказались каналы российских государственных СМИ, а также пропагандисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев, артисты Shaman, Николай Басков и Филипп Киркоров.

"Сейчас Центр проводит ряд мероприятий с целью блокировки указанных выше страниц на территории Украины", — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, ведомство призывает украинцев присоединиться к борьбе с российской пропагандой на просторах соцсети и сообщать о TikTok-каналах, которые работают против Украины. Ссылки на них просят отправлять на электронную почту [email protected].

Напомним, 27 марта председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин рассказал, в Украине могут запретить пользоваться Telegram чиновникам и государственным учреждениям.

Также он заявил, что для того, чтобы заблокировать Telegram нужно иметь четкие аргументы, в частности решение СНБО по санкциям.