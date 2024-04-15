TikTok заблокує відео російських пропагандистів за запитом України, — РНБО

Відомство опублікувало список із 83 каналів у соцмережі, серед яких опинилися Маргарита Симоньян і Володимир Соловйов, а також співаки Shaman, Микола Басков і Філіп Кіркоров.

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Китайський додаток для коротких відео TikTok заблокує російські пропагандистські канали у відповідь на запит від Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Про це в понеділок, 15 квітня, повідомили у пресслужбі відомства.

"Перші в Україні! Центр протидії дезінформації розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соцмережі ТікТок задля протидії поширенню російської пропаганди в мережі", — ідеться в повідомленні.

На сайті центру опубліковано список із 83 каналів в TikTok, які Україна просить заблокувати. Серед них виявилися канали російських державних ЗМІ, а також пропагандисти Маргарита Симоньян і Володимир Соловйов, артисти Shaman, Микола Басков і Філіп Кіркоров.

"Наразі Центр проводить низку заходів з метою блокування зазначених вище сторінок на території України", — йдеться в офіційному повідомленні.

Крім того, відомство закликає українців долучитися до боротьби з російською пропагандою на теренах соцмережі та повідомляти про TikTok-канали, які працюють проти України. Посилання на них просять надсилати на електронну пошту [email protected].

Нагадаємо, 27 березня голова комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин розповів, в Україні можуть заборонити користуватися Telegram чиновникам і державним установам.

Також він заявив, що для того, щоб заблокувати Telegram потрібно мати чіткі аргументи, зокрема рішення РНБО щодо санкцій.