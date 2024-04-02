"Суверенна держава може робити будь-що": нардеп розповів, коли в Україні заблокують TikTok

Україна вже має досвід блокування соцмереж. Для цього відбувається звернення спецслужб, а потім засідання РНБО, указ президента, введення його в дію, розповів нардеп Ярослав Юрчишин.

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В Україні можуть заблокувати застосунок TikTok. За словами народного депутата, голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, це може статися, якщо платформа не реагуватиме на випадку російської пропаганди. Про це він повідомив в ефірі "Радіо Свобода".

"Україна, суверенна держава, може робити будь-що, не оглядаючись на партнерів", — сказав Ярослав Юрчишин.

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Він зазначив, що країна має практику блокування соцмереж. Зокрема, відбувається звернення спеціальних служб, засідання РНБО, указ президента, введення його в дію, чи судові процеси, якщо вони будуть.

За словами Юрчишина, Центр протидії дезінформації при РНБО видав цілу мережу, яка в TikTok займається російською пропагандою.

"Реакції TikTok я не чув, якщо TikTok не буде реагувати, і це буде лише посилюватися, то така ситуація може з'явитися", — зауважив він.

Нардеп додав, що поки влада не відчуває потребу у блокуванні TikTok. Також він вважає, що краще спочатку домовитися, ніж відразу переходити до жорсткіших заходів.

Нагадаємо, 1 квітня народний депутат Ярослав Юрчишин заявив, що в Україні можуть заблокувати Telegram, якщо матимуть для цього чітку аргументацію, зокрема рішення РНБО щодо санкцій. За його словами, заборона Telegram не буде зазіханням на свободу слова.

28 березня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що ОП не контролює жоден Telegram-канал. Він вважає, що потрібно, аби зʼявилося хоча б якесь регулювання з боку держави.