"Це нонсенс": ОП не контролює жодного Telegram-каналу, — Подоляк (відео)

Представникам влади доводиться співпрацювати з телеграм-каналами, адже вони мають величезну аудиторію читачів, проте ні Офіс президента, ні сам Подоляк не контролює жодного з телеграм-каналів.

Related video

Офіс президента не контролює жодних телеграм-каналів, в тому числі телеграм канал "Джокер". Але владі хотілося б, щоб у телеграм-каналів з'явилось бодай якесь регулювання з боку держави. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Офіційно говорю, що Офіс президента та я особисто не контролюю телеграм-канали, в тому числі "Джокер". Вважаю, що це нонсенс", — сказав Подоляк.

Він наголосив, що виступає за те, щоб у телеграм-каналів з'явилось бодай якесь регулювання з боку держави, оскільки якщо його не буде, то "складно уявити, що Павло Дуров (засновник Telegram, — ред.) відкриє в Україні офіс" для відсіювання фейків та неправдивої інформації.

"Якщо вдасться зробити прозору структуру власності, тоді телеграм канали будуть існувати як засоби масової інформації з певною регламентацією. Якщо ні, то треба шукати інші форми, тому що це дивно, коли в тебе на ринку домінує анонімність", — сказав Подоляк.

Важливо

"Буде щось запропоновано": в ОП розповіли, чому Зеленський звільнив Данілова з РНБО

Радник керівника Офісу президента додав, що регулювання телеграм-каналів найкраще зробити через внесення змін до законодавства

"Якщо це будуть внесені зміни до закону, які будуть регулювати телеграм-канали — це буде безпосередня потреба знати, з ким та як ти працюєш. Щоб він (телеграм-канал, — ред.) чітко був зафіксований як медійний майданчик", — зазначив Подоляк.

Водночас він визнав, що представникам влади доводиться співпрацювати з телеграм-каналами, оскільки вони мають величезні аудиторії.

Дивіться відео з 45:37

Нагадаємо, 26 березня Михайло Подоляк прокоментував звинувачення на адресу Києва з боку директора ФСБ РФ Олександра Бортнікова, назвавши брехнею висловлювання про нібито причетність Києва до організації масового вбивства в "Крокус Сіті Хол".

Крім того, 28 березня Подоляк заявив, що Росія збільшує агресію, оскільки не бачить реакції країн НАТО на порушення їхнього повітряного простору. Натомість навіть звичайна заява НАТО про те, що Альянс розглядає можливість збиття російських ракет, лякає РФ.