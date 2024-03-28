"Это нонсенс": ОП не контролирует ни одного Telegram-канала, — Подоляк (видео)

Представителям власти приходится сотрудничать с телеграмм-каналами, ведь они имеют огромную аудиторию читателей, однако ни Офис президента, ни сам Подоляк не контролирует ни один из телеграмм-каналов.

Related video

Офис президента не контролирует никаких телеграмм-каналов, в том числе телеграмм-канал "Джокер". Но власти хотелось бы, чтобы у телеграмм-каналов появилось хоть какое-то регулирование со стороны государства. Об этом в интервью LIGA.net заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Официально говорю, что Офис президента и я лично не контролирую телеграм-каналы, в том числе "Джокер". Считаю, что это нонсенс", — сказал Подоляк.

Он отметил, что выступает за то, чтобы у телеграмм-каналов появилось хоть какое-то регулирование со стороны государства, поскольку если его не будет, то "сложно представить, что Павел Дуров (основатель Telegram, — ред.) откроет в Украине офис" для отсеивания фейков и ложной информации.

"Если удастся сделать прозрачную структуру собственности, тогда телеграмм каналы будут существовать как средства массовой информации с определенной регламентацией. Если нет, то надо искать другие формы, потому что это странно, когда у тебя на рынке доминирует анонимность", — сказал Подоляк.

Важно

"Будет что-то предложено": в ОП рассказали, почему Зеленский уволил Данилова из СНБО

Советник руководителя Офиса президента добавил, что регулирование телеграмм-каналов лучше всего сделать через внесение изменений в законодательство

"Если это будут внесены изменения в закон, которые будут регулировать телеграмм-каналы — это будет непосредственная потребность знать, с кем и как ты работаешь. Чтобы он (телеграмм-канал, — ред.) четко был зафиксирован как медийная площадка", — отметил Подоляк.

В то же время он признал, что представителям власти приходится сотрудничать с телеграм-каналами, поскольку они имеют огромные аудитории.

Смотрите видео с 45:37

Напомним, 26 марта Михаил Подоляк прокомментировал обвинения в адрес Киева со стороны директора ФСБ РФ Александра Бортникова, назвав ложью высказывания о якобы причастности Киева к организации массового убийства в "Крокус Сити Холл".

Кроме того, 28 марта Подоляк заявил, что Россия увеличивает агрессию, поскольку не видит реакции стран НАТО на нарушение их воздушного пространства. Зато даже обычное заявление НАТО о том, что Альянс рассматривает возможность сбивания российских ракет, пугает РФ.