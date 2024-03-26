"Это уже хроническое": Подоляк раскритиковал Патрушева и Бортникова из-за лжи об Украине

Советник главы ОП отметил, что российская пропаганда не раскрывает правду о теракте в Подмосковье.

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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал обвинения в адрес Киева со стороны директора ФСБ РФ Александра Бортникова, назвав ложью высказывания о якобы причастности Киева к организации массового убийства в "Крокус Сити Холл". Об этом Подоляк написал на своей странице в соцсети Х.

По мнению советника председателя ОП, такие обвинения РФ можно считать хроническими, поскольку есть неоспоримые факты и общее понимание разными странами причин и последствий, отсутствие веры, даже среди руководства нейтральных стран, в наличие "украинского следа" в теракте, который произошел в Крокус Сити Холл".

"Как бы там ни было, уже после лжи Путина (никак иначе нельзя обосновать наличие у данного субъекта навязчивой идеи, которой обусловлены его неадекватные высказывания), ложную информацию распространяет распространяет субъект Патрушев, а после него и "глава ФСБ" Бортников..." — отметил Подоляк.

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Теракт в "Крокусе": поиск Кремлем "украинского следа" может нанести ущерб РФ, – ISW

В то же время представитель команды президента Украины поинтересовался, какой была цель такого демонстративного проявления коллективной некомпетентности

Стоит отметить, что глава ФСБ Александр Бортников, высказываясь относительно теракта в "Крокус Сити Холл", заявил о якобы причастности украинских спецслужб к теракту, который совершили радикальные исламисты.

Что известно о теракте в "Крокус Сити Холл"

Вечером 22 марта в подмосковном"Крокус Сити Холл" несколько человек начали стрельбу, что закончилось пожаром. В РФ сообщили о 139 погибших. Глава Кремля Владимир Путин в течение почти суток молчал, а затем официально выступил с заявлением, в котором обвинил Украину в причастности к теракту.

Представители российских силовых ведомств задержали 11 человек, причем в вещах некоторых из них были обнаружены паспорта граждан Таджикистана.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский завил, что Путин взял паузу на сутки, чтобы обвинить Киев. Глава государства полностью отрицает причастность Украины к теракту. Отдельно он напомнил о многочисленных терактах в течение президентства Путина, которые приводили к массовой гибели людей.

Также вчера глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз начал сотрудничество с российскими спецслужбами по террористическому акту, который произошел в "Крокус Сити Холл". В то же время чиновник отверг версию о вероятной причастности Украины к этому событию.