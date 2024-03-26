Теракт в "Крокусе": разведка ЕС сотрудничает со спецслужбами РФ, – Боррель

Глава европейской дипломатии назвал "трагедией" произошедшее в "Крокус Сити Холли", а также отметил, что Киев не имеет отношения к теракту.

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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал террористический акт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" и сообщил о сотрудничестве спецслужб ЕС и Российской Федерации. Об этом он рассказал в эфире CNN.

Боррель отметил, что не располагает конкретной информацией о том, кто организовал теракт в Подмосковье.

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При этом европейский дипломат подчеркнул, что Украина не причастна к этому происшествию.

Глава европейской дипломатии заявил, что события в "Крокусе" являются "трагедией", а также утвердительно ответил на вопрос журналистки о совместной работе Брюсселя с Москвой по этому делу.

"Служба разведки ЕС сотрудничает с разведкой России, да", — сказал Боррель.

Напомним, официальные лица США подтвердили заявления СМИ о том, что ответственность за террористический акт в концертном зале Crocus City Hall (Крокус Сити Холл) в Московской области Российской Федерации несет Исламское государство (ИГИЛ).

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что филиал "Исламского государства" (ИГИЛ), который взял на себя ответственность за нападение в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье, также пытался осуществить несколько атак на территории Франции в последние месяцы.