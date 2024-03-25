Макрон предложил РФ сотрудничество и заявил о подготовках терактов во Франции, — СМИ

По словам французского лидера, та же группировка ИГИЛ, которая причастна к инциденту в Crocus City Hall, пыталась несколько раз совершить подобное и во Франции.

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Глава Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что филиал "Исламского государства" (ИГИЛ), который взял на себя ответственность за нападение в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье, также пытался осуществить несколько атак на территории Франции в последние месяцы. Об этом пишет Le Parisien.

Когда его спросили об атаке в России, он ответил, что та же группировка, которая причастна к инциденту в Crocus City Hall, "предпринимала несколько попыток на нашей территории за последние несколько месяцев".

В офисе премьер-министра Франции ранее сообщили, что группа, причастная к теракту, "представляет угрозу для Франции и была замешана в нескольких недавних неудавшихся атаках в нескольких европейских странах, включая Германию и Францию".

Макрон выразил желание "постараться найти виновных как можно скорее" и призвал к "продолжению эффективных мер против этих групп, которые планируют нападения в нескольких странах", обещая "укрепить сотрудничество" с Россией в этом вопросе.

Франция предложила спецслужбам России сотрудничество

Как сообщает издание Forbes, Эмманюэль Макрон заявил, что Франция предложила спецслужбам России сотрудничество в противодействии терроризму. По его словам, группа, взявшая ответственность за теракт в Crocus City Hall, за последние месяцы несколько раз пыталась совершить атаку на территории Франции. На вопрос о планах обсудить ситуацию с Путиным Макрон ответил, что пока речь идет о контактах на "техническом и министерском" уровнях.

Теракт в "Крокус Сити"

Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы "Пикник" несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл". Они стреляли в зрителей без разбора, затем подожгли здание. По данным МЧС, во время теракта пострадали 152 человека, погибли 137.

На следующий день ФСБ заявила о задержании 11 человек, четырех из них следствие называет непосредственными исполнителями.