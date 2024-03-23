Задержали возле: стрелявшим в "Крокусе" не дали скрыться через границу с Беларусью, — посол

Посол Минска в Москве Дмитрий Крутой рассказал, что белорусские спецслужбы помогали россиянам ловить террористов. По информации СМИ, задержать подозреваемых удалось в 16 км от границы с Беларусью.

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Подозреваемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус-Сити" задержали возле границы с Беларусью, а не Украины. Об этом сообщил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, пишет белорусское издание БЕЛТА.

"Активное взаимодействие со вчерашнего дня осуществляется по линии специальных служб. Руководитель Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим коллегой. И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать уйти террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена. Были введены максимальные меры безопасности", — сказал дипломат.

До этого об этом же сообщил Telegram-канал Baza. Отмечается, что белый Renault, на котором скрылись подозреваемые в совершении теракта, был задержан в поселке Теплый в 16 км от границы с Беларусью. В машине находились два человека.

Теплый в Брянской области Фото: Google Maps

Как утром 23 марта рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, машина была найдена в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области.

"Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства", — написал он.

По его словам, в салоне машины были найдены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Хацунь в Брянской области Фото: Google Maps

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что устроившие стрельбу в Подмосковье террористы якобы двигались в сторону Украины. Политик подтвердил ранее озвученную ФСБ информацию о том, что спецслужбы задержали 11 человек, которые подозреваются в причастности к теракту. Они якобы хотели перейти границу с Украиной, где украинская сторона подготовила для них "окно".

Позже СМИ сообщили, что россияне пытали подозреваемого в теракте. В РФ пытались допросить мужчину, которого подозревают в расстреле людей в "Крокусе". Сначала его пытали, а потом пытались узнать, где он с товарищами выбросили оружие.