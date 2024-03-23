В Кремле потребовали от СМИ говорить о причастности Украины к теракту в "Крокусе", — Медуза

После массовой стрельбы и пожара в концертном зале в Московской области погибло более 133 человек. Подозреваемых уже задержали, однако Кремль пытается обвинить Украину.

Related video

Российские власти требовали у государственных и лояльных к Кремлю СМИ рассказывать об "украинском следе" во время теракта в концертном зале "Крокус" в городе Красногорск. Об этом пишет "Медуза" со ссылками на источники в этих СМИ.

Несмотря на то, что отделение "Исламского государства" ИГИЛ-К, базирующееся в Афганистане, взяло на себя ответственность за события 22 марта 2024 года, в ФСБ заявили, что террористы из "Крокуса" после стрельбы направлялись в сторону Украины, где имели "соответствующие контакты". Четырех подозреваемых задержали на территории Брянской области, недалеко от российско-украинской границы. Их планируют привезти в Москву.

Украинская сторона практически сразу опровергла обвинения.

Важно

"Двигались в сторону Украины": Путин выступил с обращением в связи с терактом в "Крокусе" (видео)

"Конкретно это заявление и эта информация, конечно, это чушь", — отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, террористы направлялись в приграничные регионы, где сосредоточены спецслужбы и военные.

В Центре противодействия дезинформации СНБО также заявили, что теракт в РФ может быть операцией местных спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации.

Президент РФ Владимир Путин в обращении рассказал об "украинском следе" в теракте, однако прямо не обвинял Украину.

В результате самой стрельбы в концертном зале и пожара впоследствии, по данным Следственного комитета РФ, погибло 133 человек. Некоторые росСМИ сообщают о цифрах 143 и 150. Впрочем, число жертв значительно может возрасти, ведь многих людей госпитализировали, а завалы здания продолжают разбирать.

Что известно о теракте в России

В городе Красногорск Московской области 22 марта 2024 года прозвучали выстрелы в концертном зале Crocus City Hall. Там должна была выступать группа "Пикник". Неизвестные открыли огонь из автоматов, после чего бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего произошел масштабный пожар.

Пожар в "Крокусе" Фото: скрин видео

Напомним, один из исполнителей стрельбы в "Крокусе" назвал сумму, которую ему должны были заплатить за это.

Также Фокус писал об ответственных за теракт в "Крокусе" по данным США.