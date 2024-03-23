У Кремлі зажадали від ЗМІ говорити про причетність України до теракту в "Крокусі", — Медуза

Після масової стрілянини та пожежі в концертному залі в Московській області загинуло понад 133 людини. Підозрюваних уже затримали, проте Кремль намагається звинуватити Україну.

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Російська влада вимагала в державних та лояльних до Кремля ЗМІ розповідати про "український слід" під час теракту в концертному залі "Крокус" у місті Красногорськ. Про це пише "Медуза" з посиланнями на джерела в цих ЗМІ.

Попри те, що відділення "Ісламської держави" ІДІЛ-К, що базується в Афганістані, взяло на себе відповідальність за події 22 березня 2024 року, у ФСБ заявили, що терористи з "Крокуса" після стрілянини направлялися в сторону України, де мали "відповідні контакти". Чотирьох підозрюваних затримали на території Брянської області, що недалеко від російсько-українського кордону. Їх планують привезти до Москви.

Українська сторона практично одразу спростувала звинувачення.

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"Конкретно ця заява і ця інформація, звичайно, це нісенітниця", — зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, терористи прямували в прикордонні регіони, де зосереджені спецслужби і військові.

У Центрі протидії дезінформації РНБО також заявили, що теракт у РФ може бути операцією місцевих спецслужб, щоб звинуватити Україну й отримати привід для нової хвилі мобілізації.

Президент РФ Володимир Путін у зверненні також розповів про "український слід" у теракті, проте прямо не звинувачував Україну.

Внаслідок самої стрілянини в концертному залі та пожежі згодом, за даними Слідчого комітету РФ, загинуло 133 людини. Деякі росЗМІ повідомляють про цифри 143 та 150. Втім, число жертв значно може зрости, адже багатьох людей госпіталізували, а завали будівлі продовжують розбирати.

Що відомо про теракт у Росії

У місті Красногорськ Московської області 22 березня 2024 року пролунали постріли в концертному залі Crocus City Hall. Там мав виступати гурт "Пикник". Невідомі відкрили вогонь з автоматів, після чого кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

Пожежа в "Крокусі" Фото: скрін відео

Нагадаємо, один з виконавців стрілянини в "Крокусі" назвав суму, яку йому повинні були заплатити за це.

Також Фокус писав про відповідальних за теракт у "Крокусі", за даними США.