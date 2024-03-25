"Жесточайший удар по Путину": ИГИЛ обещает новые теракты на территории РФ, — СМИ (фото)

Члены "Исламского государства" обещают россиянам совершить настолько страшный теракт, что о нем будут помнить следующие поколения. Они уверяют, что вся боль, которую они испытывали в прошлом, будет слабее, чем боль от мести.

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25 марта президент РФ Владимир Путин узнал, что ему особое внимание будут уделять террористы из группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Террористы заявили, что нельзя пытать моджахедов, которых взяли в плен российские силовики. Поэтому анонсируют новые теракты, невиданные по своей жестокости. Заявление ИГИЛ появилось на иранском портале Sahebkhabar.

Угрозы террористической группировки, которые распространяют также в соцсети X (Twitter), повторяются на семи языках — русском, английском, турецком, узбекском, таджикском, пушту и фарси. Авторы обращения, написанного красными буквами на черном фоне, вспоминают о расправе над людьми, которых в РФ судят за нападение на концертный зал "Крокус" в Подмосковье.

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ИГИЛ уверяет, что отыщет способ отомстить за побратимов, плененных после событий в пятницу 22 марта. В обращении отмечается, что месть достанется россиянам в целом и Путину в частности: другие народы, государства, лидеры там не упоминаются.

"Всем жестоким россиянам, включая Путина! Прекратите преследовать и пытать пленных членов ИГИЛ! На вас лежит месть исламской уммы за великую кровь, которую вы пролили! На этот раз нанесем вам такой жестокий удар, чтобы будущие поколения запомнили навсегда, и чтобы вся прошлая боль и раны были крошечными, по сравнению с этим [ударом — ред.]".

Стрельба в Крокусе — обращение ИГИЛ на русском языке Фото: Twitter

В сети не удалось отыскать первоисточник сообщения ИГИЛ. В соцсетях указывается, что обращения распространяются членами группировок из Таджикистана Al Azaim. Информацию также распространяет закрытый Telegram-канал Azfront — соответствующий скриншот привели в паблике "Информационного сопротивления". На порталах иранских СМИ — IRNA (государственное медиа), телеканала Presstv.ir и новостного агентства Nournews.ir — обращений ИГИЛ нет.

Стрельба в Крокусе — обращение ИГИЛ на английском Стрельба в Крокусе — обращение ИГИЛ на третьем иностранном языке Стрельба в Крокусе — обращение ИГИЛ на четвертом иностранном языке

Стрельба в Крокусе — детали

Отметим, 22 марта в концертном зале "Крокус" под Москвой произошло нападение группы неизвестных вооруженных мужчин. Мужчины прошлись по залам, расстреливая людей, которые пришли на концерт российской группы. На прощание они взорвали гранату — в одном из залов начался пожар.

Нападение длилось 18 минут, после чего неизвестные сели в авто и спокойно проехали 450 км до белорусско-российской границы. Тогда их догнали и задержали силовики. Задержанных избили, требуя признания в нападении: подключали ток, отрезали ухо.

Следственный комитет РФ и Владимир Путин раз за разом повторяют, что к теракту причастна Украина. При этом США отмечают, что за нападение ответственны члены ИГИЛ — об этом россиянам сообщали за три недели до атаки.

Напоминаем, 25 марта глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российским неонацистам с предложением не разжигать межнациональную рознь, а то он может ответить. 24 марта завершилось заседание Басманного суда в Москве: четырех мужчин, урожденных Таджикистана, будут держать под арестом до 22 мая.