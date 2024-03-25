Макрон запропонував РФ співпрацю і заявив про підготовку терактів у Франції, — ЗМІ

За словами французького лідера, те саме угруповання ІДІЛ, яке причетне до інциденту в Crocus City Hall, намагалося кілька разів скоїти подібне і у Франції.

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Глава Франції Емманюель Макрон повідомив, що філія "Ісламської держави" (ІДІЛ), яка взяла на себе відповідальність за напад у концертному залі Crocus City Hall у Підмосков'ї, також намагалася здійснити кілька атак на території Франції в останні місяці. Про це пише Le Parisien.

Коли його запитали про атаку в Росії, він відповів, що те саме угруповання, яке причетне до інциденту в Crocus City Hall, "робило кілька спроб на нашій території за останні кілька місяців".

В офісі прем'єр-міністра Франції раніше повідомили, що група, причетна до теракту, "становить загрозу для Франції та була замішана в кількох нещодавніх невдалих атаках у кількох європейських країнах, включно з Німеччиною та Францією".

Макрон висловив бажання "постаратися знайти винних якомога швидше" і закликав до "продовження ефективних заходів проти цих груп, які планують напади в декількох країнах", обіцяючи "зміцнити співпрацю" з Росією в цьому питанні.

Франція запропонувала спецслужбам Росії співпрацю

Як повідомляє видання Forbes, Емманюель Макрон заявив, що Франція запропонувала спецслужбам Росії співпрацю у протидії тероризму. За його словами, група, яка взяла відповідальність за теракт у Crocus City Hall, за останні місяці кілька разів намагалася здійснити атаку на території Франції. На запитання про плани обговорити ситуацію з Путіним Макрон відповів, що поки що йдеться про контакти на "технічному і міністерському" рівнях.

Теракт у "Крокус Сіті"

Увечері 22 березня за 10 хвилин до виступу гурту "Пікнік" кілька чоловіків у камуфляжі та з автоматами увірвалися до концертного залу "Крокус Сіті Хол". Вони стріляли в глядачів без розбору, потім підпалили будівлю. За даними МНС, під час теракту постраждали 152 людини, загинули 137.

Наступного дня ФСБ заявила про затримання 11 осіб, чотирьох із них слідство називає безпосередніми виконавцями.