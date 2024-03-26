Теракт у "Крокусі": розвідка ЄС співпрацює зі спецслужбами РФ, — Боррель

Глава європейської дипломатії назвав "трагедією" подію в "Крокус Сіті Холлі", а також наголосив, що Київ не має стосунку до теракту.

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Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував терористичний акт у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол" і повідомив про співпрацю спецслужб ЄС і Російської Федерації. Про це він розповів в ефірі CNN.

Боррель зазначив, що не має конкретної інформації про те, хто організував теракт у Підмосков'ї.

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При цьому європейський дипломат підкреслив, що Україна не причетна до цієї події.

Глава європейської дипломатії заявив, що події в "Крокусі" є "трагедією", а також ствердно відповів на запитання журналістки про спільну роботу Брюсселя з Москвою у цій справі.

"Служба розвідки ЄС співпрацює з розвідкою Росії, так", — сказав Боррель.

Нагадаємо, офіційні особи США підтвердили заяви ЗМІ про те, що відповідальність за терористичний акт у концертному залі Crocus City Hall (Крокус Сіті Хол) у Московській області Російської Федерації несе Ісламська держава (ІДІЛ).

Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що філія "Ісламської держави" (ІДІЛ), яка взяла на себе відповідальність за напад у концертному залі Crocus City Hall у Підмосков'ї, також намагалася здійснити кілька атак на території Франції протягом останніх місяців.