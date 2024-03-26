Теракт в "Крокусе": поиск Кремлем "украинского следа" может нанести ущерб РФ, – ISW

По мнению американских аналитиков, в Москве решили, что "информационная ценность" обвинения Киева в теракте стоит любых рисков и потенциальных жертв среди россиян.

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Заявления российских чиновников о том, что Украина якобы причастна к теракту в "Крокус Сити Холле", скорее всего, совершенном ИГИЛ, может нанести ущерб внутренней безопасности Российской Федерации. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 25 марта.

Как отмечают аналитики, официальные лица РФ и ряд российских блогеров утверждают, что стрельба и поджег концертного зала в Подмосковье может быть связана с Украиной, однако данная атака в значительной степени согласуется с предыдущими террористическими атаками "Исламского государства".

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По мнению авторов отчета, обвиняя Киев, Кремль пытается оправдать свою продолжающуюся военную агрессию на территории Украины. При этом, как отмечают аналитики, в РФ "игнорируют явную угрозу", которую несет в себе ИГИЛ.

"Продолжающаяся настойчивость кремлевских чиновников и российских ультранационалистов, обвиняющих Украину в нападении, которое, скорее всего, совершило ИГИЛ, может нанести ущерб внутренней безопасности России и жизням гражданского населения", — говорится в материале ISW.

Аналитики полагают, что в Кремле сочли обвинения в сторону Украины "информационно ценными" и стоящими любых рисков и угроз для жизни гражданского населения.

В ISW также подчеркнули, что эти риски, в первую очередь, связаны с неспособностью Москвы адекватно противостоять угрозам внутри своих границ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, заявив, что террористы двигались в сторону границы с Украиной, где украинская сторона якобы подготовила для них "окно".

В ответ президент Украины Владимир Зеленский назвал Владимира Путина "больным и циничным существом", отметив, что президент РФ и российские спецслужбы являются "самым большим окном для террора".