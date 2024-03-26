Глава Совбеза РФ считает, что теракт в "Крокус Сити" организовала Украина (видео)

Председатель Совбеза РФ не стал объяснять, почему так считает, хотя всю ответственность на себя взяла международная террористическая группа ИГИЛ.

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Глава Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев считает, что массовый расстрел и поджог подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл" 22 марта — это дело рук украинских спецслужб. Об этом он сообщил российскому журналисту медиа SHOT.

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Война в РФ неизбежна: почему ИГИЛ заявил о причастности к теракту в "Крокусе"

Журналист спросил Патрушева, кто стоит за терактом в "Крокусе" — ИГИЛ или Украина?

"Конечно, Украина", — ответил Патрушев.

Однако председатель Совбеза РФ не стал объяснять, почему так считает, хотя всю ответственность на себя взяла террористическая организация ИГИЛ.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта также обвинил Украину в причастности к теракту. Глава украинского государства Владимир Зеленский назвал Путина "ничтожеством" в своем вечернем видеообращении в этот же день.

ИГИЛ обещает новые теракты на территории РФ

25 марта появилось заявление ИГИЛ на иранском портале Sahebkhabar, в котором были анонсированы новые теракты на территории России. ИГИЛ уверяет, что отыщет способ отомстить за побратимов, плененных после событий в пятницу 22 марта. В обращении отмечается, что месть достанется россиянам в целом и президенту России Владимиру Путину в частности: другие народы, государства, лидеры там не упоминаются.

Напомним, вечером 22 марта группа лиц ворвались в здание "Крокус Сити" и начала стрелять. После этого они подожгли помещение и скрылись. На месте теракта нашли уже более сотни убитых и более 200 раненых.

25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для трех граждан, причастных к делу "Крокус". Два человека — обвиняемые, третий — подозреваемый. Всех арестовали до 22 мая. Среди арестованных — двое граждан РФ и один — имеет вид на временное пребывание.