Глава Радбезу РФ вважає, що теракт у "Крокус Сіті" організувала Україна (відео)

Голова Радбезу РФ не став пояснювати, чому так вважає, хоча всю відповідальність на себе взяла міжнародна терористична група ІДІЛ.

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Глава Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев вважає, що масовий розстріл і підпал підмосковного концертного залу "Крокус Сіті Хол" 22 березня — це справа рук українських спецслужб. Про це він повідомив російському журналісту медіа SHOT.

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Війна в РФ неминуча: чому ІДІЛ заявив про причетність до теракту в "Крокусі"

Журналіст запитав Патрушева, хто стоїть за терактом у "Крокусі" — ІДІЛ чи Україна?

"Звичайно, Україна", — відповів Патрушев.

Однак голова Радбезу РФ не став пояснювати, чому так вважає, хоча всю відповідальність на себе взяла терористична організація ІДІЛ.

Президент РФ Володимир Путін 23 березня також звинуватив Україну в причетності до теракту. Глава української держави Володимир Зеленський назвав Путіна "нікчемою" у своєму вечірньому відеозверненні цього ж дня.

ІДІЛ обіцяє нові теракти на території РФ

25 березня з'явилася заява ІДІЛ на іранському порталі Sahebkhabar, в якій було анонсовано нові теракти на території Росії. ІДІЛ запевняє, що знайде спосіб помститися за побратимів, полонених після подій у п'ятницю 22 березня. У зверненні наголошується, що помста дістанеться росіянам загалом і президенту Росії Володимиру Путіну зокрема: інші народи, держави, лідери там не згадуються.

Нагадаємо, увечері 22 березня група осіб увірвалися в будівлю "Крокус Сіті" і почала стріляти. Після цього вони підпалили приміщення і втекли. На місці теракту знайшли вже понад сотню вбитих і понад 200 поранених.

25 березня Басманний суд Москви обрав запобіжний захід для трьох громадян, причетних до справи "Крокус". Двоє людей — обвинувачені, третій — підозрюваний. Усіх заарештували до 22 травня. Серед заарештованих — двоє громадян РФ і один — має посвідку на тимчасове перебування.