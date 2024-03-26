Війна в РФ неминуча: чому ІДІЛ заявив про причетність до теракту в "Крокусі"

Стрілянина в "Крокус Сіті", імовірно організована осередком ІДІЛу, могла бути вигідна зокрема Кремлю, вважають експерти. Фокус з'ясував, які наслідки теракту в Підмосков'ї.

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Теракт у концертному залі Crocus City Hall у Московській області, який забрав життя понад 130 осіб, став найбільшим в історії РФ за кількістю загиблих після теракту в Беслані. 23 березня Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання в Брянській області 11 осіб, причетних до події, включно з чотирма виконавцями. За версією силовиків, підозрювані намагалися втекти, рухаючись на автомобілі в бік російсько-українського кордону, де для них нібито готували "вікно" в Україну.

Офіційний Київ причетність до теракту заперечує. В МЗС України назвали звинувачення Кремля "спланованою провокацією" та припустили, що теракт був організований Москвою, щоб "посилити мобілізацію російських громадян".

24 березня відповідальність за стрілянину в Crocus City Hall узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". Відповідне відео опублікувало інформагентство Amaq, близьке до ІД.

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Версію про те, що один із осередків ІД причетний до теракту в РФ, розглядають на Заході. У газеті The New York Times із покликанням на спецслужби США повідомили, що стрілянину в Підмосков'ї могли влаштувати члени ІДІЛ-К, які діють в Афганістані. У ЗМІ зазначили, що наступними цілями терористів можуть стати Олімпійські ігри в Парижі.

Реакція у Франції не змусила на себе чекати. Президент Емманюель Макрон заявив, що має намір "розширити співпрацю" з Росією в боротьбі з угрупованнями ІДІЛ, які взяли на себе відповідальність за теракт у Crocus City Hall. І висловив "підтримку та солідарність із російським народом".

Макрон також додав, що угруповання ІДІЛ "Вілаят Хорасан", яке взяло на себе відповідальність за стрілянину в РФ, робило кілька спроб замахів на території Франції, Німеччини й інших європейських країн. Особливо активно вони діяли наприкінці 2022 року. Але підозрюваних затримували ще до скоєння терактів.

У Німеччині також стурбовані активізацією ІДІЛу. Міністеркавнутрішніх справ країни Ненсі Фезер заявила газеті Süddeutsche Zeitung, що "Ісламська держава — Хорасан" наразі є "найбільшою ісламістською загрозою в Німеччині". А посилені заходи безпеки в період Різдва та Нового року були спрямовані на захист від можливих загроз терактів з боку.

"Ісламської держави", яка діяла в Сирії, давно немає, каже Фокусу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Однак існують відгалуження терористичної організації, як, наприклад, ІДІЛ-К, також відома як "Вілаят Хорасан", що взяла на себе відповідальність за стрілянину в Підмосков'ї. Це угруповання з'явилося 2015 року під час вербування афганців, пакистанців, перебіжчиків із "Талібану" й "Ісламського руху Узбекистану" та регулярно влаштовує терористичні акції в Афганістані проти керівного режиму "Талібан".

"ІДІЛ-К існують в Афганістані та Пакистані, а також у РФ і Європі за рахунок пожертвувань від різних країн Близького Сходу й Африки, від забезпечених людей, зацікавлених у подібних методах дестабілізації у світі, а також від своїх прихильників. Гроші їм потрібні невеликі. Зброя часто саморобна, яку можна купити на чорному ринку. Але що більше обертів вони набирають, то більше пожертвувань отримують", — каже Мусієнко.

Після того, як стало відомо, що російські силовики катували підозрюваних в організації стрілянини в Підмосков'ї, в іранських ЗМІ повідомили, що члени ІДІЛу нібито анонсували нові теракти в Росії та пригрозили особисто Путіну. За заявою терористів, це "помста за тортури членів організації".

Експерт вважає, що хоча головна мета ІДІЛ-К — повалити наявний уряд історичного регіону Хорасан у східному Ірані та створити ісламський халіфат. Дедалі більше вихідців із країн Центральної Азії мешкає в РФ, а тому вони не проти спробувати реалізувати подібний проєкт на території Росії.

"Мета теракту — заявити про себе й оголосити війну РФ. До того ж війна за халіфат може відбуватися на території Росії, оскільки РФ підтримує "Талібан" в Афганістані. А ІДІЛ-К воює проти цього режиму", — міркує експерт.

Боротьба з тероризмом

Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара в бесіді з Фокусом зазначає, що поки залишається під питанням, як спецслужби РФ, які все контролюють усередині країни, нібито пропустили підготовку терористичного акту. Це наштовхує на думку, що силовики або знали про підготовку теракту й допустили його з політичною метою, або були співорганізаторами події. У такому разі Кремль міг переслідувати кілька цілей: посилення влади Путіна, активізація мобілізаційних заходів усередині країни, а також можливість викликати співчуття до РФ із боку країн Заходу, чиї лідери ще недавно називали Москву "злом", а сьогодні готові співпрацювати в питаннях боротьби з тероризмом.

"Складно сказати, чи будуть нові теракти в РФ. Але те, що під час мусульманського посту силовики змусили одного із затриманих з'їсти своє вухо — це сильно вплине на фундаменталістів у РФ. Вони відреагують на тотальну репресію, яку влада почне щодо таджиків та інших вихідців Середньої Азії. Тому теракт цілком може стати додатковим фронтом усередині країни", — міркує Хара.

Експерт додає, що громадянська війна на території РФ у будь-якому разі неминуча й терористична активність фундаменталістів тільки сильніше дестабілізує ситуацію. Питання тільки, як скоро в суспільстві, де немає політичних механізмів для розв'язання непереборних внутрішніх суперечностей, відбудеться колапс.

"У демократичних країн зазвичай є способи вирішення подібних питань мирним шляхом. Максимум — на Майдані. Це не найкращий варіант, але це показник, що політична система не працює і потрібно струснути суспільство та країну. В РФ такий варіант неможливий. Ми бачили "марш Пригожина", який показав, наскільки сильні протиріччя всередині країни й вирішити їх політичним шляхом неможливо. Там немає опозиції, і це означає, що будь-які протиріччя — мовні, релігійні, етнічні, економічні — рано чи пізно призведуть до хаосу в країні. Плюс є росіяни, які воюють на боці України. І вони не зупиняться навіть після закінчення війни та спробують силою і зброєю змінити ситуацію всередині РФ", — міркує Хара.

Нагадаємо, на думку президента Франції Емманюеля Макрона, напад на "Крокус Сіті" за всіма ознаками вказує на те, що він був організований членами "Ісламської держави".

Фокус також зазначав, що, за словами ексспівробітника СБУ Івана Ступака, протягом невеликого періоду часу в РФ може бути реалізовано ще один теракт.