"Ухилянти" проти "оборонців": в ГУР попередили про нові ІПСО росіян в TikTok (фото)

Росіяни створили відео, в яких намагаються протиставити "ухилянтів" та "оборонців". Для цього головні герої відео про "ухилянтів" діляться досвідом втечі та закордонним добробутом.

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У TikTok з'явилась велика кількість відеороликів, в яких чоловіки, які начебто ухились від мобілізації, показують своє спокійне життя за кордоном. Подібні меседжі "розганяються" ботами і це свідчить про сплановану спецоперацію росіян проти українців. Про деталі інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО) ворога розповіли на порталі Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Українські розвідники коротко переповіли сюжети відео з TikTok. Серед них — вихваляння ухилянтів, які вже втекли, та "народні пісні" з героїзацією таких людей. Про те, що за такими сюжетами стоять росіяни, свідчить кілька ознак: синхронна поява, анонімність авторів та поширення ботами.

На думку розвідників, спецслужби РФ почали інформаційну кампанію (ІПСО). Головна мета росіян — посварити українців, оскільки іде протиставлення "ухилянтів" та "оборонців". В цілому ж ворог сподівається погіршити ситуацію з мобілізацією до лав ЗСУ, — написала пресслужба ГУР.

"Вказана ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти". Закликаємо усіх критично ставитися до інформації, яка надходить з анонімних джерел", — ідеться у дописі на порталі ГУР.

ГУР проти РФ — деталі

Зазначимо, якщо у соцмережі TikTok ввести у пошук слово "ухилянт", можна дійсно побачити тематичні відео, які набрали від десятків до кількох тисяч переглядів. У першому рядку — ролики про "ухилянта", який хизується дорогим авто, "героїзуюча" пісня та детальні інструкції про те, як переплисти Тису. На більшості записів — "головні герої", які звертаються до глядачів українською мовою.

ГУР проти РФ - відео про "ухилянтів" у TikTok Фото: Скриншот

Українська влада раніше зауважила, що є низка соцмереж, у яких українці дійсно можуть потрапити під вплив російської пропаганди та ІПСО. Зокрема, називали створений в РФ месенджер Telegram та китайську соцмережу TikTok. Голова комітету з інформаційної політики Ярослав Юрчишин пояснив, що їх спробують спершу обмежити, а не заборонити.

У квітні стало відомо, що почались перемовини з представництвом TikTok. Тема перемовин — можливість боротьби з російськими ІПСО.

Водночас Територіальні центри комплектування почали поширювати власні агітаційні відео, які могли б заохотити українців до мобілізації. У сюжеті фігурує перелік причин, через які чоловіки не ідуть в армію, та російський військком, який їх вислуховує та відсилає на війну на боці РФ.

Нагадуємо, раніше Фокус розповідав про судові рішення, які карають за ухилення від мобілізації. Наприклад, у квітні ішлося про жителя Черкащини, якого покарали через відмову отримати бойову повістку. У березні у аналогічній ситуації опинився офіцер запасу.