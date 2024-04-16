Нардеп заявив, що Маляр працює в Генштабі: у ЗСУ відреагували (скриншоти)

У Генштабі закликали не втягувати ЗСУ в політичну боротьбу і користуватися тільки офіційною інформацією, яка поширюється верифікованими каналами.

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Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр не відповідає за комунікації в Генеральному штабі Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба відомства 16 квітня.

У заяві сказано, що останнім часом з'являється чимало спекуляцій щодо системи комунікацій відомства та його керівництва.

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Повідомляють, що взаємодія з медіа перебуває в компетенції Управління зі зв'язків із громадськістю ЗСУ, а планування та координацію комунікаційних заходів у ЗСУ забезпечує Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ.

У відомстві також наголосили, що система комунікацій ЗСУ розвивається і функціонує без залучення інших осіб, зокрема ексзаступників міністра оборони України.

"Просимо не втягувати Збройні Сили України в політичну боротьбу, користуватися лише офіційною інформацією, що поширюється верифікованими каналами ЗСУ", — заявили в Генштабі ЗСУ.

Заява Генштабу ЗСУ

Що каже Маляр

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр 16 квітня написала у своєму Telegram-каналі, що не працює в Генштабі ЗСУ, зазначивши, що наразі веде роботу з німецькими та британськими кінематографістами.

"Вірте офіційним джерелам. Всі, хто поширює фейк про те, що я нібито працюю в Генштабі, могли просто туди зателефонувати і запитати або направити запит", — заявила Маляр.

Маляр заявила, що не працює в Генштабі

Чутки про роботу Маляр у Генштабі: що відомо

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко 13 квітня прокоментував у своєму Telegram-каналі заяву Маляр про демобілізацію військових, заявивши, що вона тепер працює в Генштабі. Водночас він уточнив, що це "поки що не офіційно".

"Прям зараз вона найголовніша по медійці в ЗСУ", — написав нардеп.

Гончаренко про Маляр

Пізніше Гончаренко також прокоментував заяву Генштабу про те, що Маляр не залучена до комунікацій відомства.

"Цікаво. За моєю інформацією, все навпаки, і вона залучена. Але якщо це не так і Маляр не займається комунікаціями, то це дуже добре", — заявив він.

Гончаренко про Маляр

Нагадаємо, 12 квітня ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр довела до сліз народну депутатку Інну Совсун словами, коли пояснювала, чому з ухваленого парламентом закону про мобілізацію прибрали пункт про демобілізацію.

Пізніше, 15 квітня, Ганна Маляр публічно попросила вибачення в Інни Совсун за свої слова під час обговорення проблеми демобілізації військових, заявивши, що їй "незручно від того, що сталося в ефірі".