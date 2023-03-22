Вопрос сдвинут с "мертвой точки": в ВСУ прокомментировали поставки Украине МиГ-29 (видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что предоставление истребителей Украине — это первая мощная помощь от западных союзников в плане боевой авиации.

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Решение предоставить Украине истребители советского образца МиГ-29 со стороны Польши и Словакии сдвинуло с "мертвой точки" принципиальный вопрос поставок западными партнерами боевой авиации украинским вооруженным силам. Об этом 21 марта заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, предоставленные истребители усилят возможности Сил обороны в ходе выполнения боевых задач на передовой, а именно, обеспечат воздушное прикрытие ударных групп украинских штурмовиков и бомбардировщиков. Это является весомым фактором в деле деоккупации украинских территорий, считает спикер ВСУ.

"Благодарность нашим партнерам из Польши и Словакии. Это первая мощная помощь в плане боевой авиации. Впервые сдвинут с "мертвой точки" вопрос предоставления Украине авиационной техники", — сказал Игнат.

Он также отметил, что истребители МиГ-29 смогут уничтожать крылатые ракеты противника и иранские беспилотники Shahed, хотя и не так эффективно, как это могли бы сделать американские F-16.

Вместе с тем поставки партнерами истребителей усилят парк украинской боевой авиации и в плане запчастей и боекомплектов, поскольку запасные элементы к советской технике становятся дефицитом.

"Самолеты советские. Брать запчасти негде. Техника выходит из строя и Россия, понятно, не будет с нами торговать, поэтому тридцать самолетов станут усилением бригад истребительной авиации", — пояснил Игнат.

Что касается адаптации Миг-29 к вооружению стандартов НАТО, то Воздушные силы уже успешно применяют американские противорадиолокационная ракеты AGM-88 HARM. В перспективе истребители можно оснастить новыми системами связи по натовским стандартам, обновить GPS-навигацию и систему "свой-чужой", рассказал Игнат.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 16 марта заявил, что Украина в ближайшие дни получит четыре истребителя МиГ-29. По его словам, решение о передаче техники уже принято на уровне органов власти.

Между тем в Белом доме заявили, что решение Польши направить в Украину советские истребители МиГ-29 является "суверенным", и оно не подтолкнет президента Джо Байдена к отправке американских самолетов F-16. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что США не вправе "так или иначе характеризовать решение Польши" в этом вопросе.