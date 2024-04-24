"Це для мене особливо": стало відомо, хто став спікером від України на Євробаченні 2024

Джамала, якій випала місія оголошувати бали від України в прямому ефірі фіналу Євробачення 2024, зізналася, що для неї це особливий і животрепний досвід. І це при тому, що з міжнародним пісенним конкурсом співачка пов'язана вже щонайменше сім років.

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Переможниця Євробачення-2016 Jamala стане спікеркою від України на конкурсі у шведському Мальме. Про це повідомило "Суспільне" на своїй офіційній сторінці в Instagram у середу, 24 квітня.

Співачка оголосить бали Нацжурі України в прямому ефірі гранд-фіналу Євробачення-2024 11 травня, який транслюватиме медіа.

Сама співачка також уже відреагувала на цю подію, розмістивши відповідний пост на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Євробачення — це дивовижна річ. Це навіть більше ніж інститут, консерваторія, школа з учнями, з якими ти зустрічаєшся при нагоді. Тут така історія, в яку ти, якщо вже раз потрапив — уже стаєш її частиною. Тому бути спікером цього року — це також для мене особливо", — поділилася з підписниками Джамала.

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Виконавиця зазначила, що їй доводилося побувати за ці сім років уже в багатьох ролях, але оголошувати оцінки від власної країни вона буде вперше. Тому для Джамали це відчувається як дуже велика відповідальність. Крім того, співачка побажала кожному учаснику Євробачення 2024 успіху.

Нагадаємо, 23 квітня ми писали про те, де і коли можна подивитися в Україні. Європейська мовна спілка проводитиме прямі трансляції півфіналів і фіналу на своєму каналі в YouTube. У фіналі візьмуть участь 26 країн, включно з країнами Великої п'ятірки та Швецією як країною-господаркою.