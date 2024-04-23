Мальме Арена, 37 учасників і несподівані скандали: що потрібно знати про Євробачення-2024 (відео)

У 2024 році "Євробачення" відбудеться у шведському місті Мальме — після того, як перемогу на конкурсі здобула співачка Loreen із піснею Tattoo. Цього року пісенний міжнародний конкурс відрізняється від попередніх і вже встиг зібрати навколо себе кілька гучних скандалів.

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Дует alyona alyona і Jerry Heil виграв Нацвідбір України та вирушить представляти країну на конкурсі Євробачення 2024, який відбудеться у шведському місті Мальме. Швеція вперше прийматиме конкурс утретє. Підготовка до заходу вже триває, а доступні локації для глядачів також визначені. Фокус зібрав важливу інформацію про Євробачення-2024, яка відома на цей момент.

Коли відбуватиметься Євробачення-2024

Тиждень Євробачення складатиметься з трьох шоу: перший півфінал, другий півфінал і гранд-фінал у суботу:

півфінал 1 — 7 травня 2024 р.

півфінал 2 — 9 травня 2024 р.

гранд-фінал — 11 травня 2024 р.

Усі три живі виступи розпочнуться о 21:00 за центральноєвропейським літнім часом (22:00 за київським часом). Їх проведуть Петра Меде та Малін Акерман.

Де пройде Євробачення 2024

Конкурс пісні "Євробачення-2024" відбудеться в Мальме. Місто приймає міжнародний пісенний конкурс уже втретє (перші два відбулися в 1992 і 2013 роках).

Мальме — третє за величиною місто Швеції, розташоване в найпівденнішій частині країни. Населення Мальме становить приблизно 350 тисяч осіб. Це місто з різноманітним культурним розмаїттям, у якому мешкають жителі більш ніж 170 різних національностей, що створює яскраву і багатокультурну атмосферу.

Мальме Арена, на якій виступлять учасники Євробачення-2024, розташована поруч із залізничною станцією Хіллі на лінії Ересуннстог. Поїздка з аеропорту Копенгагена займає 11 хвилин, а від центрального вокзалу Копенгагена — 26 хвилин.

Арена була завершена 2008 року й офіційно відкрита для публіки 6 листопада 2008 року. Максимальна місткість арени для концертів та інших розважальних заходів становить приблизно 13 тисяч осіб.

Мальме Арена, на якій виступлять учасники Євробачення-2024

Учасники Євробачення-2024

У конкурсі пісні "Євробачення-2024" візьмуть участь 37 країн. Серед них: Австрія, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Греція, Ісландія, Італія, Норвегія, Польща, Молдова, Швейцарія, Україна, Великобританія та інші.

Порівняно з торішнім конкурсом, у списку учасників відбулися зміни. Так, Люксембург повернувся на Євробачення після 30 років відсутності. А Румунія навпаки стала єдиною учасницею минулорічного пісенного конкурсу, яка не боротиметься за перемогу цього року.

Порівняно з минулорічним конкурсом, у списку учасників відбулися зміни Фото: Скриншот

Нові правила Євробачення-2024

Перше нововведення стосується країн Великої п'ятірки — Великої Британії, Іспанії, Італії, Франції, Німеччини. Так, раніше ці країни не брали участі в півфіналах, а одразу виходили у фінал. Але тепер представники цих країн, а також представник країни, яка перемогла торік, як і інші учасники, виступатимуть наживо в півфіналах.

Також є зміна, яка пов'язана з голосуванням глядачів. Якщо раніше лінії для голосування відкривалися після того, як свій номер у фіналі покаже останній учасник, то тепер віддати голос буде можливо вже після першого виступу.

Третє нововведення дає змогу голосувати глядачам із країн, які не беруть участі в конкурсі.

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Євробачення-2024: гучні скандали

Першим кейсом, який підігрів чутки навколо Євробачення-2024, став кейс представниці Ізраїлю Еден Голан. Їй порадили змінити текст пісні, присвяченої різанині 7 жовтня, ще наприкінці лютого. У баладі є рядки: "не залишилося повітря, яким можна дихати" і "вони всі були хорошими дітьми, кожен із них", а також натяк на людей, які опинилися в притулках під час атак ХАМАСу.

Як зазначають західноєвропейські медіа, розбіжності навколо пісні Еден Голан посилилися закликом кількох країн заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні на знак протесту проти важких наслідків війни в секторі Гази, спричиненої атакою ХАМАС, що призвела до загибелі щонайменше 1160 осіб.

Еден Голан викликала обговорення не лише своєю піснею — українці обурені цією представницею на Євробаченні-2024, оскільки вона багато років жила в Москві, а також виступала в тимчасово окупованому Криму разом із російською співачкою Нюшею. Виконавиця справді 13 років прожила із сім'єю в Росії та випускала свою музику російською мовою, проте спогади про Москву в неї залишилися негативні.

Еден Ґолан викликала обговорення не тільки своєю піснею Фото: Walla!

Скандал спалахнув також і навколо іншої країни-конкурсантки — Польщі. Країну на Євробаченні представлятиме співачка LUNA. У голосуванні журі всього один бал відокремив її від Юстини Стечковської, яка посіла друге місце, і деякі користувачі мережі вже заявили, що перемога Luna була нечесною. За даними польського сайту Super Express, 24-річна співачка є однофамільницею власника великої сімейної компанії DAWTONA. Критики запідозрили, що вона донька "овочевого магната" Анджея Вільгомса, і заявили, що багатий тато "заплатив" за її перемогу у відборі. Однак невідомо, чи правда це, адже схожість прізвищ також може бути випадковою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що alyona alyona і Jerry Heil готуються вийти на репетицію у Швеції. Трек "Teresa & Maria" отримав візуалізацію, яку вони зняли в березні. У цьому кліпі брали участь відомі українки.