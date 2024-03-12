Буревій та дощ: учасниця Євробачення від Ізраїлю випустила кліп на конкурсну пісню (відео)

У кліпі розповідається історія ліричної героїні, яка переживає життєву кризу. Європейські медіа вже помітили, що сама пісня Hurricane має відсилання до іншої композиції October Rain, яку Еден Голан попросили замінити.

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Учасниця від Ізраїлю на Євробаченні-2024 Еден Голан в останній момент презентувала кліп на пісню, яку її примушували змінювати організатори пісенного конкурсу. Відеоролик на пісню Hurricane ("Буревій", — ред.) було опубліковано на відеохостингу YouTube.

У кліпі розповідається історія молодої жінки, яка переживає особисту кризу. Еден Голан разом із трупою танцюристів у кліпі імітують атмосферу, що зображує потужний шторм.

Учасниця Євробачення-2024 від Ізраїлю представила кліп на пісню, з якою захищатиме честь своєї країни Фото: Скриншот

Крім того, як у кліпі, так і в самій пісні, є відсилання до композиції October Rain — пісні, з якою співачка від самого початку мала представляти Ізраїль на пісенному конкурсі. Зокрема, у тексті пісні є слова:

Танцюємо в грозу.

Нам нема чого приховувати.

Відвези мене додому.

І залишимо світ позаду,

І я обіцяю, що це ніколи більше не повториться.

Я все ще мокра від цього жовтневого дощу.

Жовтневого дощу.

Як зазначають західноєвропейські медіа, розбіжності навколо пісні Еден Голан посилилися закликом кількох країн заборонити Ізраїлю брати участь у Євробаченні на знак протесту проти важких наслідків війни в Секторі Газа, спричиненої атакою ХАМАС, що призвела до загибелі щонайменше 1160 осіб.

Нагадаємо, 5 березня ми повідомляли про те, що Ізраїль виключив текст про напад ХАМАСу зі своєї пісні для Євробачення. Текст пісні "Жовтневий дощ" від Еден Голан буде змінено після того, як керівники пісенного конкурсу попередили, що початковий текст був "занадто політичним". Ізраїль був обурений претензіями.

Зазначимо, що учасниці Євробачення від Ізраїлю порадили змінити текст пісні, присвяченої різанині 7 жовтня, ще наприкінці лютого. У баладі є рядки: "не залишилося повітря, яким можна дихати" і "вони всі були хорошими дітьми, кожен із них", а також натяк на людей, які опинилися в притулках під час атак ХАМАСу.