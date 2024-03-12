Ураган и дождь: участница Евровидения от Израиля выпустила клип на конкурсную песню (видео)

В клипе рассказывается история лирической героини, которая переживает жизненный кризис. Европейские медиа уже подметили, что сама песня Hurricane имеет отсылки к другой композиции October Rain, которую Эдэн Голан попросили заменить.

Related video

Участница от Израиля на Евровидении-2024 Эден Голан в последний момент презентовала клип на песню, которую ее заставляли менять организаторы песенного конкурса. Видеоролик на песню Hurricane ("Ураган", — ред.) был опубликован на видеохостинге YouTube.

В клипе рассказывается история молодой женщины, переживающей личный кризис. Эден Голан вместе с труппой танцоров в клипе имитируют атмосферу, изображающую мощный шторм.

Участница Евровидения-2024 от Израиля представила клип на песню, с которой будет защищать честь своей страны Фото: Скриншот

Кроме того, как в клипе, так и в самой песне, есть отсылки к композиции October Rain — песне, с которой певица изначально должна была представлять Израиль на песенном конкурсе. В частности, в тексте песни есть слова:

Танцуем в грозу.

Нам нечего скрывать.

Отвези меня домой

И оставим мир позади,

И я обещаю, что это никогда больше не повторится.

Я все еще мокрая от этого октябрьского дождя.

Октябрьского дождя.

Как отмечают западноевропейские медиа, разногласия вокруг песни Эден Голан усугубились призывом нескольких стран запретить Израилю участвовать в Евровидении в знак протеста против тяжелых последствий войны в Секторе Газа, вызванной атакой ХАМАС, которая привела к гибели по меньшей мере 1160 человек.

Напомним, 5 марта мы сообщали о том, что Израиль исключил текст о нападении ХАМАСа из своей песни для Евровидения. Текст песни "Октябрьский дождь" от Эден Голан будет изменен после того, как руководители песенного конкурса предупредили, что изначальный текст был "слишком политическим". Израиль был возмущен претензиями.

Отметим, что участнице Евровидения от Израиля посоветовали изменить текст песни, посвященной резне 7 октября, еще в конце февраля. В балладе есть строки: "не осталось воздуха, которым можно дышать" и "они все были хорошими детьми, каждый из них", а также намек на людей, оказавшихся в убежищах во время атак ХАМАСа.